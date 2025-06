Gute Nachrichten von Katterbach: So plant der HSV mit dem Außenverteidiger

Bei den entscheidenden Schritten zum HSV-Aufstieg war Noah Katterbach nur als Zuschauer dabei. Ein Kreuzbandriss hatte den Außenverteidiger zum Jahresstart außer Gefecht gesetzt. In der Bundesliga will der 24-Jährige ab August wieder voll auf dem Platz angreifen. Für dieses Ziel läuft im Moment bei ihm alles nach Plan.

Richtig los geht es im Volkspark erst wieder in der kommenden Woche. Dann findet am Mittwoch das erste Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung statt. Einige Profis wollten nicht so lange warten und sind bereits jetzt schon zurück auf dem Platz. Neben Robert Glatzel, Bakery Jatta, Aboubaka Soumahoro und Sebastian Schonlau gehört auch Katterbach zu der Gruppe.

Auf Zweikämpfe muss Katterbach noch verzichten

Trainiert werden die Frühstarter von Reha-Coach Sebastian Capel. Sehr erfreulich: Katterbach kann fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss schon individuell wieder das volle Programm absolvieren. Alle Bewegungen sind möglich, auch mit Ball arbeitet er viel. Nur Zweikämpfe sind für ihn aktuell noch ein Tabu.

Die nächsten Schritte wurden noch nicht final besprochen. Es ist jedoch gut möglich, dass Katterbach zum offiziellen Start in die Saisonvorbereitung auch wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann. Über die richtige Belastung soll dann immer wieder neu entschieden werden.

Nur sechs Monate Pause nach letztem Kreuzbandriss

Macht Katterbach so wie in den vergangenen Wochen weiter, wird er bis zum HSV-Pflichtspiel-Auftakt Mitte August auch zumindest eine Kader-Option sein. Das wäre sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss und damit ziemlich schnell. Für Katterbach allerdings auch nicht komplett ungewöhnlich. Nach seinem ersten Kreuzbandriss im Jahr 2024 hatte er sogar schon gut sechs Monate später sein Pflichtspiel-Comeback gefeiert.

Das könnte Sie auch interessieren: „Gestärkt in der Bundesliga auftreten“: Neue Kühne-Kohle für den HSV!

Beim HSV dürfte es diesmal für ihn nicht viel länger dauern. Offen ist dann allerdings noch die Frage, wo er künftig für die Hamburger spielen soll. Vor seiner Verletzung kam Katterbach beim HSV in der Außenverteidigung auf beiden Seiten ran. Auch im Mittelfeld wurde er links und rechts eingesetzt. Viele Optionen für die Zukunft. Fest steht für den 24-Jährigen bislang nur: Er will in der Bundesliga wieder voll dabei sein und nicht nur als Zuschauer die Daumen drücken.