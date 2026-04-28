Gute Nachrichten von HSV-Star Vuskovic – aber noch kein grünes Licht der Ärzte

Bei bestem Frühlingswetter ist der HSV am Dienstagnachmittag in die Vorbereitung auf das Gastspiel in Frankfurt am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) eingestiegen. Rund 100 Fans wollten sich die erste Einheit der Woche im Volkspark nicht entgehen lassen. Auch Luka Vuskovic bekamen sie dabei zu sehen. Der Kroate war mit Fußballschuhen auf dem Platz, trainierte erstmals zumindest wieder individuell mit Rehacoach Sebastian Capel.

Drei Wochen ist es mittlerweile her, dass sich Vuskovic auf dem Trainingsplatz eine Knieverletzung zugezogen hat. Aus der zunächst diagnostizierten Prellung entwickelte sich ein komplizierter Fall, der neben der medizinischen Abteilung des HSV auch die Ärzte von Vuskovic‘ Stammverein Tottenham Hotspur beschäftigte. Zum Wochenstart stand für den Top-Verteidiger nun die nächste große Untersuchung auf dem Programm.

Vuskovic: MRT-Bilder sorgen beim HSV für Erleichterung

Von dem lädierten Knie des Kroaten wurden neue MRT-Bilder gemacht. Das Ergebnis sorgte nach MOPO-Informationen auf allen Seiten für Aufatmen. Alles sehe besser aus, hieß es hinterher. Es ist ein Signal, auf das im Volkspark sehnlichst gewartet wurde.

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Wie geht es nun weiter? Direkt zurück ins Teamtraining führt Vuskovic‘ Weg nach der positiven Nachricht nicht. Dafür fehlt weiterhin das komplette grüne Licht der Ärzte. Im Laufe der Woche soll es eine weitere MRT-Untersuchung geben. Erst danach kann über den konkreten Comeback-Zeitpunkt entschieden werden.

Luka Vuskovic war am Dienstag wieder am Ball, trainiert zumindest individuell. WITTERS Luka Vuskovic war am Dienstag wieder am Ball, trainiert zumindest individuell.

Vuskovic-Einsatz im Endspurt rückt näher

Dass die Zeit bis zum Frankfurt-Spiel am Samstag reicht, ist unwahrscheinlich, ein Einsatz aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Vuskovic hat zuletzt lange gefehlt. Auch wenn er zuletzt hart daran gearbeitet hat, sein Fitnesslevel auf dem gleichen Niveau zu halten, konnte er in den vergangenen Wochen nicht einmal für eine individuelle Laufeinheit auf den Trainingsplatz gehen.

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Das änderte sich nun zum Trainingsstart in die Eintracht-Woche. Das angeschlagene rechte Knie war am Dienstag bandagiert, um für Stabilität zu sorgen. Seine Bewegungen mit und ohne Ball sahen rund aus. Für die letzten beiden Saisonspiele dürfte Vuskovic sicher wieder zur Verfügung stehen – sofern auch die nächste Untersuchung so positiv ausfällt wie die zum Wochenstart. Und vielleicht öffnet sich ja doch noch das Hintertürchen für Frankfurt.