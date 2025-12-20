Gute Nachrichten für die Diekmeiers: Delani darf nach Hause!

Die schwer krebskranke 15-jährige Tochter des Ex-Bundesligaprofis Dennis Diekmeier hat den ersten Teil ihrer neuen Strahlentherapie gut vertragen. Jetzt heißt es warten – und Urlaub machen.

Auf diese Nachricht hat die Familie des Ex-Bundesligaprofis gehofft: Dennis Diekmeiers schwer krebskranke Tochter Delani kann Weihnachten mit ihrer Familie feiern. Die 15-Jährige unterzog sich in den vergangenen Tagen in der Uniklinik Würzburg der neuen sogenannten Imaza-Therapie aus der Nuklearmedizin – mit erstem Erfolg.

„Delani durfte nach Hause und hat die Therapie gut vertragen. Die Metastasen haben das Medikament gut aufgenommen und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen ihre Wirkung zeigt“, schrieb Delanis Mutter Dana Diekmeier bei Instagram.

Jetzt will die Familie Urlaub machen

Jetzt heißt es für die Familie durchatmen, in sechs Wochen werde die gleiche Therapie noch mal wiederholt. „Morgen geht es für uns in den Urlaub und dann werden wir den Rest des Jahres entspannt verbringen“, kündigte Dana Diekmeier am Freitagabend an.

Delanis Mutter Dana Diekmeier meldete sich bei Instagram zu Wort. Instagram/DanaDiekmeier Delanis Mutter Dana Diekmeier meldete sich bei Instagram zu Wort.

Beim ältesten der vier Kinder von Dana und Dennis Diekmeier war im Januar ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden. Dieser wurde zwar operativ entfernt, doch kurz darauf entdeckten die Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Zwischenzeitlich wurde Delani als Palliativpatientin eingestuft, doch die Eltern fanden neue Ärzte.

Strahlentherapie in „Iso-Haft“

Bei der Imaza-Therapie wird ein radioaktives Mittel gespritzt, das von Tumorzellen aufgenommen wird. “Damit niemand Strahlen abbekommt außer Delani, ist sie in einem Zimmer in ‚Iso-Haft‘, wie sie sagt“, schrieb Dana Diekmeier, die ihre Tochter nach Würzburg begleitet hatte, vor einigen Tagen. Sie hatte darauf gehofft, dass Delani die Klinik Ende der Woche verlassen könnte – dieser Wunsch hat sich nun erfüllt.

Dass die neue Therapieform bei Delani anschlägt, war für die Familie die erste positive Nachricht nach langer Zeit. „Im Moment ist Delani unheilbar krank. Und wir hoffen, dass es ihr lange gut geht und es dann irgendwann irgendwas gibt, was man probieren kann, dass sie gesund macht“, sagte Dana Diekmeier zuletzt in einem längeren Interview des Paares für die Sky-Reihe „Meine Geschichte“. „Du musst einfach das Beste draus machen und hoffen, dass das Wunder passiert und sie gesund wird.“

Diekmeier: „Ich bin so unfassbar stolz auf dich“

Dennis Diekmeier, der viele Jahre für den Hamburger SV und den SV Sandhausen spielte, und seine Frau Dana hatten Delani am Donnerstag mit bewegenden Worten zum 15. Geburtstag gratuliert. „Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Und ich bin noch stolzer, dein Papa zu sein“, schrieb Diekmeier bei Instagram. (dpa)