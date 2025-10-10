So schnell, wie er in seiner noch jungen Laufbahn die Karriereleiter emporstieg, macht sich Luka Vuskovic nun auch in der Bundesliga einen Namen. Die 18 Jahre alte Leihgabe von Tottenham Hotspur entpuppt sich für den HSV als Volltreffer und ist nach nur wenigen Wochen nicht mehr aus der Hamburger Abwehr wegzudenken. Aber können sich die HSV-Fans auch wirklich bis zum Saisonende an den Künsten des Top-Talents erfreuen? Vor wenigen Wochen wurde publik, dass die „Spurs“ eine Rückholklausel für diesen Winter besitzen. Doch wie groß ist die Gefahr, dass der HSV Vuskovic bereits in Kürze wieder verlieren könnte? Die MOPO kennt die Hintergründe und Details.



