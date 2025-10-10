mopo plus logo
Luka Vuskovic gibt Anweisungen in einem HSV-Spiel

Sein gemeinsamer Weg mit dem HSV soll im Winter nicht zu Ende sein: Luka Vuskovic Foto: imago/Jan Huebner

paidGute Nachricht für HSV-Fans: Das ist die ganze Wahrheit über die Vuskovic-Klausel

So schnell, wie er in seiner noch jungen Laufbahn die Karriereleiter emporstieg, macht sich Luka Vuskovic nun auch in der Bundesliga einen Namen. Die 18 Jahre alte Leihgabe von Tottenham Hotspur entpuppt sich für den HSV als Volltreffer und ist nach nur wenigen Wochen nicht mehr aus der Hamburger Abwehr wegzudenken. Aber können sich die HSV-Fans auch wirklich bis zum Saisonende an den Künsten des Top-Talents erfreuen? Vor wenigen Wochen wurde publik, dass die „Spurs“ eine Rückholklausel für diesen Winter besitzen. Doch wie groß ist die Gefahr, dass der HSV Vuskovic bereits in Kürze wieder verlieren könnte? Die MOPO kennt die Hintergründe und Details.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

