Jünger war noch keiner. Mit seinem Tor in Verl avancierte Louis Lemke zum jüngsten Profi-Torschützen des Vereins. Zur Belohnung winkt nun die ganz große BVB-Bühne.

Nun will er den ganz Großen zeigen, wer er ist. Nicht nur Hamburg schwärmt von Louis Lemke, ganz Deutschland nahm nach dem 3:0-Pokalerfolg in Verl Notiz vom HSV-Super-Bubi. Mit seinem ersten Pflichtspiel-Treffer schrieb er abermals Geschichte und steht nun vor einer gigantischen Belohnung: Vieles spricht dafür, dass der 16-Jährige auch am Samstag in Dortmund (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) auf der ganz großen Bühne von Beginn an ran darf.

Er konnte sich der Schar der Gratulanten kaum erwehren. Die unbändige Freude über das Erlebte stand Lemke noch lange nach dem Abpfiff in Verl ins Gesicht geschrieben. Mit seinen 16 Jahren, zehn Monaten und 17 Tagen, die er zum Zeitpunkt seines Tores zum 3:0 (50.) auf dem Buckel hatte, avancierte er zum jüngsten HSV-Pflichtspiel-Torschützen aller Zeiten und löste den großen Uwe Seeler ab. Im Mai hatte sich Lemke bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Freiburg bereits zum jüngsten HSV-Profi aller Zeiten gekürt.

HSV-Torhüter Tangvik ist erstaunt von Lemkes Leistungssprung

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Klar, dass er auch von seinen Kollegen gefeiert wurde. „Gut so, mein Ziehsohn“, ließ Nicolai Remberg via Instagram wissen und postete ein Foto der beiden. Der Kapitän hatte es sich im Sommer zur Aufgabe gemacht, Lemke bestmöglich zu fördern und unter seine Fittiche zu nehmen. Längst geht die Saat auf. Da staunte sogar HSV-Keeper Sander Tangvik, der in Verl das Tor hütete, nicht schlecht und lobte grinsend: „Ich weiß nicht, was er in der Sommerpause gemacht hat – aber ich möchte nächstes Jahr dasselbe tun, denn er ist zurückgekommen und war unglaublich …“

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Ein Höhenflug, der in diesem Sommer Schritt für Schritt erfolgte und vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass sich Lemke nach bestandener Mittlerer Reife nun voll auf den Fußball konzentrieren kann. In der Vorbereitung überzeugte er auf der linken Schiene als Backup für Miro Muheim, der nach seiner WM-Teilnahme mit der Schweiz später in die Vorbereitung einstieg (und aktuell angeschlagen ist). In Verl bestand Lemke die Feuertaufe, von Beginn an in einem Profi-Pflichtspiel aufzulaufen.

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HSV-Profi Muheim kann noch immer nicht voll trainieren

Schön und gut. Aber nichts im Vergleich zu dem, was am Samstag auf den Teenie warten dürfte. Sehr vieles deutet darauf hin, dass der doppelte HSV-Rekordspieler auch zum Liga-Beginn beim BVB in der Startformation stehen wird. Denn Muheim, der unter Adduktorenproblemen leidet, konnte auch am Dienstag noch nicht wieder voll trainieren. Allmählich wird die Zeit richtig knapp für den Schweizer. Drei Trainingseinheiten bleiben noch, um es rechtzeitig zu schaffen.

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Dortmunds Neuzugang Konstantinos Karetsas zeigte bereits im Supercup gegen die Bayern um Michael Olise, was er drauf hat. IMAGO/Laci Perenyi

Lemke steht so oder so bereit – und könnte Gigantisches erleben. Mehr als 83.000 Fans in einem der gewaltigsten Stadien weltweit, ein bärenstarker Gegner und wohl auch direkt ein Duell der Super-Teenies: Konstantinas Karetsas (18) wechselte gerade für eine Ablöse von 30 Millionen Euro aus Genk zum BVB. Die Wege des Offensivspielers würden sich auf dem Feld häufig mit denen Lemkes kreuzen.

HSV-Trainer Polzin suchte vorm Verl-Spiel das Gespräch mit Lemke

Klar, dass einem da schon etwas mulmig werden könnte, zumal ganz Deutschland beim Topspiel des Premieren-Spieltags zusehen wird. Deshalb ist davon auszugehen, dass Merlin Polzin abermals das Gespräch mit seinem Talent suchen wird – so, wie er es bereits vor der Partie in Verl tat. „Als ich ihn zum Wochenbeginn gefragt habe, ob er bereit ist zu spielen, hat er gesagt: Ich freue mich einfach total. Und das wollen wir definitiv beibehalten.“

Vor dem Dortmund-Spiel dürfte Polzin eine ähnliche Aussage erhalten. Dann steht Lemke womöglich vor dem nächsten wichtigen Schritt seiner noch so jungen Karriere. Dass der HSV große Stücke auf ihn hält, verdeutlicht auch die Tatsache, dass Lemke offenbar kein weiterer gestandener Profi auf der linken Schiene für die Füße gesetzt werden soll. Jacques Ekomié (Angers), an dem auch der HSV Interesse zeigte, wechselt aller Voraussicht nach zum AFC Wrexham in die englische Championship. Auch, weil der HSV zuletzt kaum noch Druck in Bezug auf den Transfer machte.