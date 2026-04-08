Vorm Stuttgart-Spiel: Vuskovic fehlt beim HSV-Training – Grund zur Sorge?

Viele der rund 200 Fans, die am Mittwoch das HSV-Training verfolgten, dürften sich mit dem Wunsch nach einem Autogramm oder einem Selfie von Luka Vuskovic auf den Weg in den Volkspark gemacht haben. Doch daraus wurde nichts. Sie alle hielten vergeblich Ausschau nach dem Überflieger dieser Saison, der aller Voraussicht nach vor seinen letzten eineinhalb Monaten als HSV-Profi steht. Vier Tage vor der Partie beim VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) fehlte Vuskovic überraschend.

Auch beim Anhang blieb das Fehlen des Innenverteidigers nicht lange unbemerkt. Besteht womöglich Grund zur Sorge hinsichtlich der Partie beim VfB? Tatsächlich hatte Vuskovic bereits am Dienstag während des Trainings einen Schlag erhalten und im Anschluss über Schmerzen geklagt. Tags darauf dann wurde der 19-Jährige vorsichtshalber geschont und gesteuert.

HSV-Verteidiger Vuskovic ist im Dauerstress

Ein Tag Pause, der dem Youngster ohnehin guttun wird. Vuskovic stand zuletzt im Dauerstress, kehrte erst vor sechs Tagen von der kräftezehrenden Länderspielreise mit den Kroaten aus den USA zurück, wo er gegen Kolumbien (1:1) und Brasilien (1:3) nahezu die komplette Spielzeit über auf dem Feld stand.

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Nicolás Capaldo zeigte sich beim Training am Dienstag an der Seite von Trainer Merlin Polzin. Mit der Mannschaft arbeiten konnte der Argentinier erneut nicht. WITTERS Nicolás Capaldo zeigte sich beim Training am Dienstag an der Seite von Trainer Merlin Polzin. Mit der Mannschaft arbeiten konnte der Argentinier erneut nicht.

Wie schwer Vuskovic’ Blessur tatsächlich ist und ob sein Einsatz in Stuttgart gefährdet sein könnte, werden die kommenden Tage zeigen. HSV-intern geht man aktuell nicht davon aus, dass er bei den Schwaben fehlen wird.

Den Ernstfall probte Merlin Polzin am Mittwoch notgedrungen. Im Laufe der Trainingseinheit bekleidete Daniel Elfadli die Vuskovic-Position in der Abwehrmitte und bildete mit Warmed Omari (rechts) und Jordan Torunarigha (links) die Dreierkette.

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Während Vuskovic nach Möglichkeit am Donnerstag wieder mittrainieren könnte, sieht es bei zwei anderen HSV-Profis hinsichtlich des Stuttgart-Spiels nicht sonderlich rosig aus. Nicolás Capaldo trainierte individuell mit Ball und leistete Yussuf Poulsen und Alexander Røssing-Lelesiit Gesellschaft. Offen, wann der Argentinier endlich ins Team-Training zurückkehrt. Jean-Luc Dompé fehlte auch am Mittwoch komplett.