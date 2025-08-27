Grünes Licht aus Tottenham: Vuskovic-Transfer zum HSV steht bevor!
Fast zwei Monate lang kämpfte der HSV verbissen um Luka Vuskovic – nun deutet alles darauf hin, dass der Traum von der Verpflichtung des Kroaten wahr wird: Das 18 Jahre alte Super-Talent der Tottenham Hotspurs soll bis Saisonende vom HSV geliehen werden, derzeit arbeiten beide Vereine noch an den Details des Deals. Vieles spricht dafür, dass die Nummer noch vor dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli (Freitag, 20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) über die Bühne gehen kann.
