„Großes Potenzial und extrem interessant!“ Darum holt der HSV einen neuen Torhüter

Der dritte Sommer-Zugang ist beim HSV fix. Nach Mittelfeldspieler Nicolai Remberg (Holstein Kiel) und Innenverteidiger Jordan Torunarigha (KAA Gent) wechselt auch Torhüter Fernando Dickes in den Volkspark. Der 17-Jährige kommt von RB Leipzig. Er soll in Hamburg den Konkurrenzkampf im Torwartteam erhöhen und dabei im besten Fall früher oder später selbst die Schritte zur neuen Nummer eins machen.

„Unser Torwart-Scouting hat seine Entwicklung in den letzten Jahren eng verfolgt. Wir sind glücklich, dass sich die Möglichkeit einer Verpflichtung ergeben und Fernando sich für den HSV entschieden hat“, sagt Sportdirektor Claus Costa über den deutschen U18-Nationalkeeper, der in den vergangenen fünf Jahren in Leipzigs Nachwuchsakademie ausgebildet wurde. Zuletzt spielte der 1,93 Meter große Torhüter bei RB für die U19 und kam auch in der UEFA Youth League zum Einsatz. Bei den Profis in Leipzig durfte „Nando“ in der abgelaufenen Saison bereits regelmäßig mittrainieren.

Wie und was plant der HSV mit dem neuen Torhüter? Dickes soll im Volkspark bei den Profis trainieren und in den Nachwuchsmannschaften Spielpraxis sammeln. Perspektivisch wird ihm auch der Schritt zur Nummer eins zugetraut. „Wir sehen in Fernando sehr großes Potenzial, das wir nun gemeinsam weiterentwickeln wollen“, so Costa, der betont, dass Dickes „mit seinem modernen und ausgewogenen Torhüterspiel sowie seinen sehr guten körperlichen Voraussetzungen extrem interessante Anlagen mitbringt.“

Torwartteam ist beim HSV wieder komplett

Nach dem Karriereende von Tom Mickel hat der HSV mit Daniel Heuer Fernandes, Matheo Raab, Hannes Hermann und Dickes nun wieder vier Torhüter im Team. Bei Raab und Heuer Fernandes laufen die Verträge jeweils im Sommer 2026 aus. Dickes hat damit jetzt ein Jahr Zeit, um sich für den Job zwischen den Pfosten beim HSV anzubieten.

Auch bei RB wird alles weiter genau verfolgt. „Wir wünschen Nando viel Erfolg und alles Gute beim HSV“, erklärte Leipzig-Sportchef Marcel Schäfer, der grundsätzlich überzeugt von den Qualitäten des 17-Jährigen ist. Seine Einschätzung: „Er ist ein sehr talentierter Torhüter, der im Nachwuchs gute Leistungen gezeigt und sich die Trainingseinheiten bei den Profis verdient hat. Wir drücken ihm die Daumen, dass er seinen Weg erfolgreich weiter geht.“