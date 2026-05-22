Großer Umbruch bei den HSV-Frauen: Wer vor dem Absprung steht und wer bleibt

Die HSV-Frauen haben den Klassenerhalt am letzten Spieltag eingetütet. Dennoch: „Der Umbruch wird groß sein“, kündigte HSV-Boss Eric Huwer nach dem letzten Spiel gegen den FC Bayern München an.

Rodolfo Cardoso wurde nur als Interimstrainer geholt. „Es war klar, dass das im Sommer endet, deswegen geht die Arbeit jetzt richtig los.“ Der Klassenerhalt erleichtere die Gespräche, die in enger Zusammenarbeit mit der neuen HSV-Vorständin Kathleen Krüger stattfinden sollen.

Umbruch bei HSV-Frauen: Stoldt geht, Machtens bleibt

„Der Kader ist zu groß“, gestand Huwer. „Jetzt werden wir kritisch in die Analyse gehen und die Strukturen im Kader straffen.“ Um einige Spielerinnen werde man „kämpfen“, von anderen müsse man sich trennen. Dauerbrennerin Svea Stoldt, die keine Sekunde auf dem Platz verpasste, steht vor einem Wechsel. Kapitänin Pauline Machtens will bleiben: „Stand jetzt auf jeden Fall.“

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Zudem wolle man „das eine oder andere frische Gesicht“ verpflichten, wobei die Devise klar bleibe: „Wir wollen es mit den jungen Hamburgerinnen machen“, so Huwer, der große Pläne hat: „Das erste Jahr war jetzt ein Stück weit überleben, im nächsten Jahr erhöhen wir die Messlatte, was die Zielsetzung angeht.“ Ob Saskia Breuer die Koordinatorin für Frauenfußball bleibt, scheint zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss zu sein.