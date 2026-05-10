Große Vuskovic-Party im Volkspark! Die ganze HSV-Familie verabschiedet Luka

In der vergangenen Saison schrieb der HSV am 10. Mai Geschichte. Mit dem 6:1-Erfolg gegen Ulm gelang nach sieben Jahren in der Zweiten Liga die Rückkehr in die Bundesliga. Zunächst als Zuschauer und danach bei der Aufstiegsparty waren auch die beiden Vuskovic-Brüder Luka und Mario dabei. Exakt ein Jahr später wartet auf den HSV ein weiterer besonderer Moment im Volksparkstadion. Diesmal mit dem Namen Vuskovic in der Hauptrolle.

Für den HSV ist der Auftritt am Sonntag gegen Freiburg (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) das letzte Heimspiel der Saison. Das Abschlusstraining am Samstag fand komplett hinter verschlossenen Türen statt. Luka Vuskovic war nach MOPO-Informationen voll dabei. Nach seinem Joker-Comeback in der Vorwoche beim 2:1 in Frankfurt wird er gegen Freiburg wieder in der Startelf stehen. Es wird zumindest vorerst sein letztes Spiel im Volksparkstadion sein.

Die komplette Vuskovic-Familie ist im Volkspark dabei

„Luka spielt eine überragende Saison. Er ist maximal gewillt, einen guten Auftritt hinzulegen“, sagt HSV-Trainer Merlin Polzin. Auf der Tribüne werden sein Bruder Mario, Vater Danijel und Mutter Sanja sitzen. Alle sind für das Spiel extra aus Kroatien angereist. „Dass er von der Familie im Stadion unterstützt wird, treibt ihn noch mal ein Stück weit mehr an. Wir freuen uns drauf“, so Polzin.

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Der Luka-Abschied im Volkspark – es ist das Ende einer kurzen, aber großen Ära. Nie zuvor hat ein Spieler mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro das HSV-Trikot getragen. Der 19-jährige Verteidiger hat einen gewaltigen Anteil am Klassenerhalt der Hamburger. Bei nahezu jedem seiner bislang 28 Spiele für den HSV hat er seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Selbst von den Gegnern gab es immer wieder Applaus.

Im Sommer geht es erst einmal zurück nach England

Offiziell verabschiedet wird Luka Vuskovic am Rande des Freiburg-Spiels nicht. Das passiert erst nach der Saison, wenn der Kroate zurück zu seinem Stammverein Tottenham Hotspur geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV ihn erneut für eine Saison ausleihen kann, tendiert gen null. Der Verteidiger ist für deutlich mehr als nur den Kampf gegen den Abstieg in der Bundesliga bestimmt.

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Die letzte Vuskovic-Party im Volkspark. Viele Emotionen auf und abseits des Platzes werden am Sonntag erwartet. Alles passend zum 10. Mai. Mal wieder ein Tag, der beim HSV noch lange in Erinnerung bleiben soll.