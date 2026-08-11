Albert Grønbæk kann nach seinem Schreckmoment wieder laufen. Beim HSV-Training fehlten jedoch drei Profis – einer davon bleibt ein Transferkandidat.

Albert Grønbæk hatte zwei Pflaster an seinem linken Knie, als er am Dienstagnachmittag auf den Trainingsplatz ging. Aber immerhin: Er konnte das Grün schon wieder betreten, nachdem er drei Tage zuvor beim Test gegen Lille (2:2) in einen Schreckmoment involviert gewesen war. Zum Auftakt in die neue Woche beließ es der Däne bei lockeren individuellen Läufen. Neben dem freigestellten Jean-Luc Dompé fehlte unterdessen ein HSV-Trio.

Fabio Baldé, Emir Sahiti und Warmed Omari blieben der öffentlichen Mannschaftseinheit vor wenigen hundert Fans fern. Während Ersterer, Flügelspieler Baldé, bereits in der Vorwoche in Herzogenaurach als größtes Sorgenkind gegolten hatte und keinmal in großer Runde hatte trainieren können, kamen Sahiti und Omari gegen Lille noch zum Einsatz. Rund 72 Stunden später waren sie aber nicht zu sehen im Volkspark – zumindest zunächst. Später lösten sich die Personal-Rätsel.

Sahiti übt beim HSV verspätet – Baldé und Omari fehlen

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Sahiti kam auf den Rasen, als die meisten seiner Kollegen diesen gerade verließen. Der Kosovare hatte das Teamtraining aus persönlichen Gründen verpasst, er schuftete anschließend allein. Omaris Abwesenheit war in einer familiären Angelegenheit begründet. Der französische Abwehrmann ist aber in Hamburg und soll zeitnah auf das Übungsgelände zurückkehren.

Ob Baldé überhaupt noch mal mit seinen HSV-Mitspielern draußen üben wird, ist dagegen unklar. Der 21-Jährige trainierte am Dienstag eigenständig in den Katakomben, weil er weiterhin angeschlagen sein soll. Er gilt aber auch als Abgangskandidat, zuletzt hatten sich die Transferanzeichen verdichtet. Dass eine schwerwiegendere Verletzung einen Wechsel verhindert, wäre bei Baldé der Worst Case.

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Nadir und von Diczelski zurück beim Team

Eine gute Entwicklung gab es bei Bilal Nadir. Der 22-Jährige hatte am Samstag nicht mitspielen können, seine muskulären Beschwerden haben aber nachgelassen. Er trainierte erstmals seit knapp einer Woche normal mit. Auch Jannes von Diczelski mischte mit. Der 17-jährige Youngster hatte das Trainingslager in Österreich angeschlagen verlassen müssen, ist nun jedoch wieder fit. „Alles gut, das passt“, erklärte Trainer Merlin Polzin hinterher und lobte: „Jannes ist ein spannender Junge, der Bock macht. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.“

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HSV-Trainer Polzin atmet wegen Grønbæk auf

Von den Talenten waren am Dienstag zudem Louis Lemke und Jason-Bissi Mouelle dabei. Im Vergleich zum Camp in Herzogenaurach fehlte Thierry Sedlatschek, der am Sonntag mit der HSV-U19 gegen den FC St. Pauli verloren hatte (1:3). Der 17-Jährige wird in den kommenden Wochen aber trotzdem immer mal wieder bei den Profis auftauchen.

Und Grønbæk? Der verfolgte am Seitenrand, wie sich seine Kollegen abschließend im Elf-gegen-Elf duellierten. „Wenn man vom Schlimmsten ausging, ist es definitiv eine mehr als große Entwarnung“, sagte Polzin erleichtert. „Es ist noch schmerzhaft, aber wenn er heute schon wieder laufen kann, ist das auf jeden Fall ein positives Zeichen.“ Ob Grønbæk am Samstag (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim Test in Toulouse spielen wird, ist noch nicht final entschieden. „Wir werden da kein Risiko eingehen. Aber er wird nicht länger ausfallen“, benannte Polzin die Hauptsache.