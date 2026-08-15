Generalprobe geglückt! Im letzten Test vor dem Pflichtspiel-Start konnte der HSV einen verdienten 2:1-Erfolg beim FC Toulouse einfahren. Otto Stange hatte den HSV zunächst früh im Spiel per Traumtor in Führung geschossen (4.). Nach dem Ausgleich von Santiago Hidalgo (60.) deutete dann aber lange alles auf ein Remis hin, ehe Albert Grønbæk für den späten Lucky Punch sorgte (90.+1).

Das Spiel im Liveticker