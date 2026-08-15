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Grønbæk trifft spät zum Sieg! HSV gewinnt Generalprobe in Toulouse

Kurt Krink sportreporter
Bakery Jatta, Rayan Philippe, Patson Daka und Albert Groenbaek jubeln nach Dakas Tor gegen Everton.
Der HSV um Siegtorschütze Albert Grønbæk (r.) durfte den späten Sieg im Testspiel in Toulouse bejubeln. (Archivfoto)

Der HSV hat seinen finalen Test gegen den FC Toulouse dank eines späten Treffers von Albert Grønbæk mit 2:1 gewonnen. Lesen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker nach. 

Generalprobe geglückt! Im letzten Test vor dem Pflichtspiel-Start konnte der HSV einen verdienten 2:1-Erfolg beim FC Toulouse einfahren. Otto Stange hatte den HSV zunächst früh im Spiel per Traumtor in Führung geschossen (4.). Nach dem Ausgleich von Santiago Hidalgo (60.) deutete dann aber lange alles auf ein Remis hin, ehe Albert Grønbæk für den späten Lucky Punch sorgte (90.+1). 

Das Spiel im Liveticker

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