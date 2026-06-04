Glatzel vor dem Wechsel! Wolfsburg ruft – HSV-Abschied steht an

Am 23. Juni 2021 hatte der HSV die Verpflichtung von Robert Glatzel offiziell mitgeteilt. Der Stürmer kam damals von Cardiff City nach Hamburg – und ist seit mittlerweile fast fünf Jahren in der Hansestadt zu Hause. Jetzt aber verdichten sich die Anzeichen, dass es ihn zu einem anderen Nordklub zieht. Mit dem VfL Wolfsburg ist sich Glatzel dem Vernehmen nach bereits einig.

War es das mit dem Fanliebling und dem HSV nach 150 Pflichtspielen, 84 Toren und 22 Vorlagen? Die Tendenz geht schon seit Wochen in Richtung Abschied, auch wenn Merlin Polzin im Endspurt der abgelaufenen Saison wieder auf Glatzel setzte. Nun hat sich für den 32-Jährigen und seine Familie offenbar eine passende Alternative gefunden: Es soll nach Wolfsburg gehen, zum in die 2. Liga abgestiegenen VfL.

Wolfsburg-Interesse an Glatzel wurde am Sonntag bekannt

In den vergangenen Tagen kam viel Bewegung in die Angelegenheit, die am Sonntag aufgeploppt war. Das „Abendblatt“ schrieb am Mittwochabend von weit fortgeschrittenen Verhandlungen des Angreifers mit den „Wölfen“, die „Bild“ berichtete am Donnerstagvormittag dann von einer erzielten Einigung zwischen den beiden Parteien. Nach MOPO-Informationen ist die Richtung mittlerweile ebenfalls klar: Glatzel soll es in die Autostadt ziehen. Er will wechseln.

Robert Glatzel fühlte sich beim HSV stets extrem wohl. Geht diese Liebesbeziehung in der neuen Saison nicht weiter? WITTERS Robert Glatzel fühlte sich beim HSV stets extrem wohl. Geht diese Liebesbeziehung in der neuen Saison nicht weiter?

Da es noch keine Einigung zwischen den Vereinen gibt, ist auch noch nichts unterschrieben. Weil Glatzel beim HSV noch bis 2027 unter Vertrag steht, wird eine Ablösesumme fällig. Realistisch wäre ein Preis in Höhe von mehr als einer, aber deutlich unter zwei Millionen Euro. Schließlich hat der Routinier seine Torgefährlichkeit zuletzt auch in der Bundesliga nachgewiesen, Hamburgs Coach Polzin plant jedoch auch in der kommenden Saison eher mit anderen Stürmerprofilen. Die kurze Restlaufzeit des Kontrakts kommt hinzu.

VfL stellt neuen Trainer vor und holte schon einen Stürmer

In Wolfsburg soll Glatzel zum Projekt Wiederaufstieg beitragen. Am Mittwoch wurde die Verpflichtung des neuen Cheftrainers Tobias Strobl kommuniziert. Der 38-Jährige kommt vom SC Verl und steht für Offensivfußball. Zwei Tage zuvor hatten Sportdirektor Pirmin Schwegler und der neue Sportgeschäftsführer Dieter Hecking bereits Fraser Hornby von Darmstadt 98 verpflichtet.

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Mit dem 26-jährigen Schotten soll Glatzel in der neuen Saison ein Duo bilden. Sofern sich der HSV und Wolfsburg einig werden, steht dem Transfer des gebürtigen Münchners nichts mehr im Wege. Laut „Bild“ winkt Glatzel beim VW-Klub ein Zweijahresvertrag bis 2028. Seinen Wechselwunsch hatte er schon Mitte März gegenüber der MOPO angedeutet. Aus Unzufriedenheit über seine sportliche Lage im Volkspark sagte er da: „So eine Situation, wie ich sie in den letzten neun Monaten hatte, will ich auf keinen Fall noch mal erleben.“ Beim VfL will Glatzel wieder dauerhaft wichtig sein.