Glatzel verkündet süßes Geheimnis – und lässt seine HSV-Zukunft offen

Wie schon in der Vorwoche bei der 1:3-Niederlage in Bremen war es auch beim 1:2 gegen Hoffenheim Robert Glatzel, der mit seinem Tor zumindest für einen kurzen Glücksmoment beim HSV sorgte. Beim Jubel lüftete der Stürmer dann auch noch ein süßes Zukunftsgeheimnis.

So gut wie zuletzt in Bremen war Glatzel gegen Hoffenheim nicht im Spiel. Der 32-Jährige brachte es in 64 Minuten lediglich auf einen Torschuss. Der kam vom Elfmeterpunkt – und führte zum zwischenzeitlichen 1:1. Den Strafstoß hatte Glatzel zuvor selbst herausgeholt. Nach dem Treffer steckte er sich den Ball unter das Trikot und den Daumen in den Mund. Dabei schaute er zu seiner Frau Natasa auf die Tribüne.

Nach zwei Töchtern bekommt Glatzel bald einen Sohn

Die Botschaft war klar: Glatzel wird erneut Vater. Nach zwei gemeinsamen Töchtern erwartet seine Ehefrau nun einen Jungen. „Ich habe es meinen Kindern und meiner Frau versprochen, dass ich, wenn ich das nächste Mal ein Tor schieße, diese Geste für sie mache“, erklärte Glatzel. Anfang September ist der Stichtag für die Geburt.

Ob Glatzel dann noch in Hamburg sein wird, ist unklar. Aktuell spricht weiterhin vieles dafür, dass er den HSV im Sommer verlassen wird. Öffentlich reden möchte er darüber im Moment nicht. Da gibt es für ihn erst mal wichtigere Dinge. „Der Fokus liegt auf den letzten drei Spielen. Alles andere wird man dann sehen“, sagt er.

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Glatzel will die Zeit nun vor allem nutzen, um weiter auf dem Platz zu helfen, damit die noch nötigen Schritte für den Klassenerhalt gemacht werden. Er spricht von „drei Endspielen“, die er persönlich mit einem positiven Gefühl und reichlich Rückenwind angehen wird.

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Nach zwischenzeitlich schweren Wochen und einer Reservistenrolle ist Glatzel beim HSV endlich wieder gefragt. Dazu liefert er Tore – und auch privat ist das Glück groß. Der Angreifer: „Dass ich in den letzten Spielen so viel gespielt habe und auch getroffen habe, freut mich natürlich riesig. Plus Bundesliga, plus hier bei meinem Verein, plus Nachwuchs. Es ist schön, dass es sich noch ein bisschen ins Positive geändert hat. Jetzt heißt es, alles daransetzen, dass wir bis zum Ende über dem Strich bleiben.“