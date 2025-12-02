Glatzel-Schock! HSV-Stürmer fällt für den Rest des Jahres aus

„Ich hoffe jetzt auf das Beste und dass es nicht ganz so schlimm ist.“ Das hatte Robert Glatzel nach dem 2:1-Sieg gegen Stuttgart mit Blick auf seine verletzungsbedingte Auswechslung nach 34 Minuten gesagt. Die Hoffnung wurde nicht erfüllt. Für den HSV-Stürmer ist das Fußballjahr 2025 gelaufen. Das steht nach einer genauen Untersuchung am Montag fest.

Am Sonntag hatte Glatzel im Volkspark noch für den ersten großen emotionalen Höhepunkt des Spiels gesorgt. Erstmals stand er in dieser Saison in der Bundesliga in der Startelf. Er nutzte seine Chance, war präsent auf dem Platz und traf nach 17 Minuten zum 1:0. Der Jubel war grenzenlos. Eine Viertelstunde später musste der 31-Jährige mit Problemen am rechten Oberschenkel ausgewechselt werden.

Glatzel hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen

„Vor allem für Bobby tut es mir sehr leid, aber wir müssen jetzt erst einmal abwarten, wie schlimm es ist und was es für die Woche und den Endspurt des Jahres bedeutet“, erklärte Trainer Merlin Polzin. Das Ergebnis nach der Untersuchung am Montag ist bitter: Glatzel hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, wie der HSV am Dienstagmorgen offiziell bestätigt hat.

HSV-Torschütze Robert Glatzel jubelt im Heimspiel gegen Stuttgart. WITTERS HSV-Torschütze Robert Glatzel jubelt im Heimspiel gegen Stuttgart.

Damit wird der Angreifer nicht nur das Pokalspiel am Mittwoch gegen Kiel und das Nordderby am Sonntag gegen Werder Bremen verpassen. Auch die folgenden beiden Bundesligaspiele in Hoffenheim (13. Dezember) und gegen Frankfurt (20. Dezember) sind unrealistisch.

Bitter für Glatzel, bitter für den HSV. Aktuell haben die Hamburger mit Ransford Königsdörffer nur noch einen fitten Mittelstürmer im Aufgebot. Yussuf Poulsen soll zwar im Jahresendspurt wieder dabei sein, wann und wie, ist allerdings noch unklar. Auch Rayan Philippe dürfte jetzt zur Option für die Mittelstürmerposition werden.