Das 113. Hamburger Stadtderby zieht die Blicke von Fußball-Deutschland auf sich. Auch Sky-Experte Didi Hamann ist maximal gespannt – weil viel auf dem Spiel steht. Für beide Rivalen. Hamann sagt schonungslos, was das größte Problem des HSV und des FC St. Pauli ist. Er verrät, welche Personalien ihn irritieren. Und er sagt knallhart: „Da stellen sich mir die Haare auf!“





