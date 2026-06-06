Nach Glatzel-Entscheidung: HSV wartet auf Angebot – und sucht neue Stürmer

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg ist heiß auf Robert Glatzel – und auch der HSV-Stürmer kann sich einen Wechsel zu den Wölfen nicht nur gut vorstellen, sondern soll sich dafür bereits entschieden haben. Durch ist das Thema damit allerdings noch nicht. So schnell, wie zunächst gedacht, wird das wohl auch nicht passieren.

Dass sich die Wege von Glatzel und dem HSV nach fünf Jahren, 150 Spielen, 84 Toren und 22 Vorlagen in diesem Sommer trennen werden, hatte sich im Laufe der Saison bereits angedeutet. Zu selten wurde in der Bundesliga auf den Torjäger gesetzt: nur siebenmal stand er in der Startelf. Das möchte der 32-Jährige nicht noch einmal erleben. Dafür muss er nun den Verein wechseln – auch wenn er das eigentlich gar nicht will.

Noch keine Glatzel-Verhandlungen zwischen HSV und Wolfsburg

Mit Wolfsburg hat Glatzel grundsätzlich eine passende Lösung für die Zukunft gefunden. Auch der HSV ist über das Interesse der Wölfe informiert. Konkrete Verhandlungen zwischen den beiden Klubs hat es bislang allerdings noch nicht gegeben. Klar ist: Verschenken wollen die Hamburger den Stürmer, der im Volkspark noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, nicht.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende ist alles eine Frage des Preises – und auch der Alternativen. Am Zug sind jetzt zunächst die Wolfsburger. Sie müssen ein erstes Angebot nach Hamburg schicken. Ein klares Preisschild gibt es für den Angreifer nicht. Eine Summe im oberen sechsstelligen Bereich dürfte realistisch sein. Einerseits ist Glatzel ein Top-Torjäger, andererseits ist er bereits 32 Jahre alt und hat nur noch ein Jahr Vertrag.

Das könnte Sie auch interessieren: „Besonderer Mehrwert“: Der HSV präsentiert seinen nächsten Neuzugang

Zu hoch werden die Hamburger nicht pokern. In den sportlichen Planungen für die neue Saison spielt Glatzel nur bedingt eine Rolle. Schon das eingesparte Gehalt kann der HSV gut gebrauchen. Allein für den Angriff werden noch zwei bis drei Verstärkungen gesucht. Zuletzt gab es Spekulationen, dass einer der möglichen neuen Stürmer der Nordmazedonier Elmin Rastoder vom FC Thun sein könnte. Ein ernsthaftes Thema ist er nach MOPO-Informationen im Volkspark allerdings nicht.