Die HSV-Fans kannten ihn vor allem als beinharten Mittelfeldmann – aktuell aber zeigt Tomás Rincón seine weiche Seite. Nach den verheerenden Erdbeben in seiner Heimat Venezuela wandte sich der Fußballer mit herzergreifenden Worten an sein Volk.

Von 2009 bis 2014 spielte Tomás Rincón beim HSV. Mittlerweile ist er Teamkollege von Neymar beim FC Santos. IMAGO/SportsPressPhoto

Als Venezuelas Erde bebte, hielt die ganze Welt den Atem an. Mit bis zu 10.000 Toten rechnen Experten, 50.000 Menschen werden weiterhin vermisst – die Zahlen nach der Katastrophe sind verheerend. Mittendrin: Ex-HSV-Profi Tomás Rincón, der in seinem Heimatland gerade seinen Urlaub verbrachte. Nun wandte sich der 38-Jährige mit rührenden Worten an sein Volk.

Rincón ist in Venezuela längst eine Sport-Legende. Der Rekord-Nationalspieler seines Landes (143 Einsätze) spielte fünfeinhalb Jahre lang für den HSV (Anfang 2009 bis Sommer 2014), erreichte später mit Juventus Turin das Champion-League-Finale und kickt mittlerweile für den FC Santos in Brasilien. Derzeit aber ist er mit seinen Gedanken fast nur bei seinen Landsleuten.





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Ex-HSV-Profi Rincón wendet sich direkt an das venezolanische Volk

„Es gibt keine Worte oder Bilder, die den Schmerz ausdrücken können, den wir Venezolaner in diesen Zeiten empfinden“, ließ Rincón via Instagram wissen. „Ich möchte allen venezolanischen Brüdern und Schwestern, die von dieser Tragödie betroffen sind, mein aufrichtiges Beileid aussprechen.“ Und weiter: „Gleichzeitig möchte ich meinen Stolz darüber zum Ausdruck bringen, zu sehen, wie unsere Landsleute sich einsetzen und ihren Beitrag leisten, um in diesen schwierigen Zeiten zu helfen. Möge Gott uns die Kraft und den Zusammenhalt schenken, damit wir diese neue Herausforderung, die unser Volk durchlebt, gemeinsam überwinden.“

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Rincón schloss mit den Worten: „Ehre dem tapferen Volk.“ Hunderte Menschen reagierten auf seinen Beitrag, darunter auch Neymar. Der brasilianische Superstar, der zurzeit mit der „Seleção“ bei der WM weilt, ist Rincóns Teamkollege bei Santos. Auch Brasiliens früherer Weltmeister-Trainer Felipe Scolari schickte Grüße an Rincón.

Teile Venezuelas (wie hier in Caracas) gleichen nach dem Erdbeben einem Trümmerfeld. IMAGO/Anadolu Agency

Der Mittelfeldspieler, den die HSV-Fans nicht zuletzt wegen seiner gesunden Zweikampfhärte in guter Erinnerung behalten haben, befand sich zum Zeitpunkt des Erdbebens etwa 400 Kilometer vom Epizentrum entfernt auf der Isla Margarita. Dort wollte er mit seiner Familie Kraft für den weiteren Verlauf der Saison tanken. Bereits Mitte Juli wird in Brasilien wieder gespielt.

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Nach den Beben der Stärke 7,2 bis 7,5 ist Rincón nun erstmal nicht als Fußballer gefordert. Der Ex-HSV-Star will vor allem seinem Volk beistehen.