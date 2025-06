Gerüchte sorgen für Irritationen: Das große Rätsel um HSV-Keeper Raab

Erst vor wenigen Tagen sorgte der HSV mit der Verpflichtung von Junioren-Nationalkeeper Fernando Dickes für Aufsehen. Der 18-Jährige kommt ablösefrei von RB Leipzig und rückt für Tom Mickel (Karriereende) in Hamburgs Profi-Kader auf. Es könnte nicht der letzte Keeper-Wechsel dieses Sommers gewesen sein: Nach wir vor gibt es Gerüchte rund um die Zukunft von Matheo Raab.

Die Planungen für die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren. Seit dieser Woche befinden sich alle Entscheidungsträger des HSV wieder in der Stadt, auch das Trainer-Team um Chef Merlin Polzin ist zurück aus dem Urlaub. Eine Gesprächsrunde jagte in den vergangenen Tagen die nächste. Erst sprach Polzin mit Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa, tags darauf tagte dann das Trainer-Team. Dabei spielte auch Raab eine Rolle.

Der HSV soll Interesse an Nationalkeeper Noll haben

In der vergangenen Woche machten erstmals Gerüchte die Runde, nach denen Raab den HSV in diesem Sommer verlassen wolle. Er sei unzufrieden mit seiner Rolle als Nummer zwei hinter Daniel Heuer Fernandes und tendiere dazu, sich eine neue Herausforderung zu suchen. Zeitgleich ploppte das Interesse des HSV an Nahuel Noll auf. Der 22-Jährige, im Vorjahr von Hoffenheim an Greuther Fürth verliehen, bereitet sich aktuell als Ersatzkeeper mit der deutschen U21 auf das EM-Finale am Sonntag in Bratislava gegen England vor (21 Uhr, live bei Sat.1).

Was ist dran den Gerüchten? Tatsächlich signalisierte der HSV zuletzt Interesse an Noll. Die Meldungen, nach denen sich Raab aus eigenen Stücken mit einem Vereinswechsel befasse, sollen bei Hamburgs Nummer zwei allerdings durchaus für Irritationen bis Unverständnis gesorgt haben. Denn bislang tendierte der 26-Jährige klar dazu, weiter um seine Chance beim HSV zu kämpfen – in der Bundesliga, dort, wo er immer hinwollte. Wie es zu den Gerüchten kam, dass er einen Wechsel forciere, ist Raab dem Vernehmen nach schleierhaft.

Hat Holstein Kiel HSV-Keeper Raab auf dem Zettel?

Und dennoch: Seine Sichtweise könnte sich ändern, sollten sich interessante Optionen für ihn auftun. Holstein Kiel könnte so eine sein. Die „Kieler Nachrichten“ berichteten zuletzt davon, dass der Bundesliga-Absteiger den Schlussmann auf dem Zettel habe. Gerüchte, die auch Raab erreichten. Nach MOPO-Informationen soll es aber noch keine direkte Kontaktaufnahme seitens der Holstein-Bosse gegeben haben.

So deutet derzeit alles darauf hin, dass Raab zum Wochenstart zusammen mit seinen HSV-Teamkollegen in die Saison-Vorbereitung starten wird und sich kommenden Mittwoch den Fans beim ersten Training präsentiert. Wie es um die Zukunft des Keepers beim HSV bestellt ist, bleibt vorerst ein Rätsel.