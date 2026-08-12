Mit einem lukrativen Vereinswechsel, so hieß es, könnte Miro Muheim seine WM-Teilnahme in diesem Sommer womöglich vergolden. In ausländischen Medien wird bereits über seinen möglichen Nachfolger beim HSV spekuliert.

Der Anfang ist gemacht. Beim 2:2 am vergangenen Wochenende gegen Lille feierte Miro Muheim sein HSV-Comeback und kam nach seinem WM-Urlaub erstmals in diesem Sommer zum Einsatz. Am Samstag in Toulouse (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) dürfte der Schweizer weitere Minuten sammeln – und doch bleiben rund um ihn herum Fragen: Verlässt Muheim den HSV womöglich noch in diesem Sommer? Im Ausland wird bereits über seinen möglichen Nachfolger im Volkspark spekuliert.

Bereits während der WM, bei der der Linksverteidiger mit der Schweiz das Viertelfinale erreichte, nährten sich die Vermutungen, Muheim wolle die Bühne beim weltgrößten Turnier auch dazu nutzen, sich für einen möglichen Vereinswechsel in den Vordergrund zu spielen. Das könnte ihm niemand verdenken: Nach fünf Jahren in Hamburg und angesichts seines Alters von 28 Jahren wäre die Zeit durchaus reif für eine neue Herausforderung.

Muheim spielt seit Sommer 2021 beim HSV

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Auch der HSV wäre bei entsprechenden Angeboten zumindest offen, um diese mit seinem verdienten Profi (159 HSV-Pflichtspiele mit zehn Toren und 39 Vorlagen) zu diskutieren. Im Klub würde Verständnis vorherrschen, sollte Muheim eine andere Karrierechance wahrnehmen wollen. Als ein Indiz wurde auch die Tatsache gedeutet, dass der Schweizer bei der Kapitänswahl und der Auswahl der Stellvertreter keine Berücksichtigung fand.

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Nach MOPO-Informationen ist die Nummer momentan allerdings nicht heiß. Aktuell soll noch kein Verein so intensiv bei Muheim angeklopft haben, dass der HSV in die Gespräche involviert wurde. Vor Wochen gab es mal Gerüchte um ein Interesse von Olympiakos Piräus. Ob der Schweizer diese Gelegenheit aber überhaupt als reizvoll erachten würde, steht auf einem anderen Blatt.

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Muheim sprach kürzlich über seine HSV-Zukunft

In der vergangenen Woche, nach seinem Einstieg ins HSV-Teamtraining, bezog Muheim Stellung und sprach über seine Zukunft und seinen noch lediglich ein Jahr laufenden HSV-Vertrag. „Ich war jetzt erst mal im Urlaub, habe nicht darüber geredet und noch nicht nachgedacht“, stellte er fest. „Ich kann nur sagen, dass ich den Verein sehr mag und dass ich mich hier wohlfühle. Aber zu allem anderen kann ich jetzt noch nichts sagen.“

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Die Agenten des Verteidigers sind derzeit dabei, mögliche neue Arbeitgeber abzuklopfen. Offen, ob sich eine der Spuren bis zum Ende der Sommer-Transferperiode konkretisiert oder sich Muheim nach der Saison als dann möglicherweise ablösefreier Spieler erneut auf die Suche macht. Aktuell, so ist zu hören, könnte der 13-fache Nationalspieler auch mit einem Verbleib in Hamburg gut leben.

Der Gabuner Jacques Ekomié (Angers) soll ein Kandidat für den HSV sein. IMAGO/BUZZI

Nicht auszuschließen ist allerdings, dass sich seine Sichtweise in Kürze ändert und seine Wechselambitionen zunehmen. Der italienische Transfer-Experte Nicolò Schira sorgte am Montagabend auf der Plattform X für Aufsehen, weil er den HSV mit Linksverteidiger Jacques Ekomié (22) in Verbindung bringt.

HSV-Gerücht: Jacques Ekomié als Muheim-Ersatz?

Demnach hätten die Hamburger dem französischen Erstligisten Angers, wo der Nationalspieler Gabuns unter Vertrag steht, eine Ablöse von vier Millionen Euro plus Boni von einer weiteren Million geboten. Zudem soll Angers mit fünf Prozent an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt werden. Klar ist: Sollte der HSV Ekomié wirklich verpflichten wollen, würde der Transfer nur Sinn ergeben, wenn der Linksfuß als Stammverteidiger eingeplant wäre – und damit als Muheim-Ersatz.