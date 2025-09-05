mopo plus logo
Alexandra Popp zeigt nach vorne

Alexandra Popp spielt seit 2012 für den VfL Wolfsburg und zählt zu den bekanntesten Fußballerinnen Deutschlands. Foto: IMAGO/Johannes Schmidt

paid„Genuss pur!“ Wolfsburg-Star Popp schwärmt vom Volkspark – und warnt vor dem HSV

Als die HSV-Frauen 2011 das letzte Mal in der Bundesliga spielten, stand sie schon als Gegnerin auf dem Platz. 14 Jahre später ist Alexandra Popp (34) kein junges Nachwuchstalent mehr, sondern eine der bekanntesten Fußballerinnen Deutschlands – und kehrt mit dem VfL Wolfsburg am Sonntag nach Hamburg zurück. In der MOPO spricht die 145-fache Nationalspielerin und Kapitänin der „Wölfinnen“ über das Bundesliga-Auftaktspiel beim HSV, den Reiz des Volksparkstadions, Gedanken über die Zukunft – und ihre ganz besondere Verbindung nach Hamburg.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

