Gelbe Karte für HSV-Doc: Irre Regel! Das wäre passiert, wenn es Rot gegeben hätte

Götz Welsch war aufgebracht. Der leitende Mannschaftsarzt des HSV war in der 61. Minute (1:1 gegen Kiel) gerade damit beschäftigt, Tim Leibold zu behandeln, als er den Schiedsrichter Christian Dingert darauf hinwies, dass Leibold gefoult wurde. Die Reaktion des Schiedsrichters: Gelbe Karte für den Doc!

„So wie ich es mitgekriegt habe, ging es um ein nicht geahndetes Foul. Es war nichts Schlimmes. Es war im Eifer des Gefechts“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt nach dem Spiel. Der 37-Jährige nahm den Arzt in Schutz: „Ob man da jetzt die Gelbe Karte zeigen muss? Ich glaube, das bringt nur zusätzlich Hektik rein.“

Jede Gelbe Karte für den HSV-Stab ist eine für den Trainer

Doch was wäre eigentlich passiert, wenn der Mediziner die zweite Gelbe Karte gesehen hätte? Es hätte den Platzverweis für Trainer Dieter Hecking gegeben! Jede Karte gegen ein Mitglied des HSV-Stabs ist eine Karte gegen den Chef. Im schlimmsten Fall hätte also der Coach den Weg auf die Tribüne antreten müssen. So weit kam es in Kiel allerdings glücklicherweise nicht.