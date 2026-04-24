mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Claus Costa bei einem Heimspiel des HSV im Volksparkstadion

Sportdirektor seit März 2023: Ex-Profi Claus Costa (41) plant den HSV-Kader federführend. Foto: WITTERS

paidGeht Vieira? Bleibt Heuer Fernandes? Wer kommt? Costa über die wichtigsten HSV-Themen

kommentar icon
arrow down

Klassenerhalt, Transferplanung, Sportvorstand-Suche: Die Themen gehen dem HSV nicht aus. Und Claus Costa ist mittendrin. In der MOPO reagiert der Sportdirektor auf zwölf Thesen. Eine davon findet er „zu scharf“ formuliert, eine andere Zukunftsfrage beantwortet er mit einem „klaren Ja“. Und was ist mit der Behauptung, dass bald alle sechs Leihspieler weg sind? Costa spricht auch über Luka Vuskovic. Kader-Klartext!

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test