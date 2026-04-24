Klassenerhalt, Transferplanung, Sportvorstand-Suche: Die Themen gehen dem HSV nicht aus. Und Claus Costa ist mittendrin. In der MOPO reagiert der Sportdirektor auf zwölf Thesen. Eine davon findet er „zu scharf“ formuliert, eine andere Zukunftsfrage beantwortet er mit einem „klaren Ja“. Und was ist mit der Behauptung, dass bald alle sechs Leihspieler weg sind? Costa spricht auch über Luka Vuskovic. Kader-Klartext!



