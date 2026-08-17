Seit Monaten bemühen sich die HSV-Bosse darum, Fábio Vieira vom FC Arsenal loszueisen. Nun scheint der Durchbruch in den Verhandlungen näher zu rücken.

Wie lange trägt er noch das Trikot der „Gunners“? Der HSV hofft, dass Fábio Vieira Arsenal bald in Richtung Volkspark verlassen darf. IMAGO/Offside Sports Phography

Kommt jetzt richtig Bewegung in den HSV-Poker rund um Fábio Vieira? Nachdem die Gespräche mit dem FC Arsenal in den vergangenen Wochen stockten, dürfen die Hamburger mehr denn je auf ein Entgegenkommen der Londoner hoffen.

Vieira wäre fraglos der Königstransfer dieses HSV-Sommers. Nach seiner fabelhaften Leih-Saison (sieben Treffer, fünf Assists) verehren Hamburgs Fans den Portugiesen und hoffen auf einen Kauf in diesem Sommer. Auch die HSV-Bosse verfolgen dieses Ziel, bissen bislang aber auf Granit.

Etwa 18 Millionen Euro soll Arsenal zuletzt für Vieira gefordert haben, der HSV bot einen Betrag knapp unterhalb der Zehn-Millionen-Euro-Grenze – und ist auf ein Entgegenkommen des Premier-League-Klubs angewiesen.

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HSV-Wunschspieler Vieira hat keine Zukunft bei Arsenal

Das ist seit dem vergangenen Sonntag deutlich wahrscheinlicher geworden. Der Grund: Vieira hat, wie erwartet, keine sportliche Zukunft bei den Nord-Londonern. Nachdem er zuvor in jedem der vier Testspiele des Sommers zu Einsatzzeiten kam und ins Schaufenster gestellt wurde, war beim ersten Pflichtspiel der Saison kein Platz für ihn im Kader. Beim Duell um die „Community Shield“ (gleichbedeutend mit dem deutschen Supercup), das Arsenal gegen Manchester City mit 3:0 gewann, fehlte Vieira und musste auf der Tribüne Platz nehmen.

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Ein klares Zeichen von Trainer Mikel Arteta nach innen und außen. Jeder weiß nun, wie es um Vieira bei den „Gunners“ steht.

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Genau so hatten es sich die HSV-Bosse erhofft und auf einen langen Atem im Poker um ihren Wunschspieler gesetzt. Die Hoffnung: Je länger sich kein anderer ernsthafter Interessent findet, der zu finanziell größeren Sprüngen als der HSV bereit wäre, desto zügiger dürfte der Preis zum Ende der Transferperiode sinken.

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Die Sommer-Transferperiode endet am 1. September

Offen, ob dieser Moment nun bereits gekommen ist. Erst in zwei Wochen (am 1. September) endet die Transferperiode des Sommers. Bis dahin bleibt Zeit, den Deal über die Ziellinie zu bringen.

Die HSV-Fans verzauberte Fábio Vieira in der Vorsaison und avancierte mit sieben Bundesliga-Toren zum besten Knipser des Vereins. WITTERS

Was für den HSV spricht: Auch wenn es zuletzt keinen größeren Austausch mehr zwischen den beiden Vereinen gab, wissen die Arsenal-Bosse, dass sie im HSV jederzeit einen Abnehmer für Vieira finden können – sobald sie bereit sind, sich auf einen deutlich geringeren Preis für den 26-Jährigen zu verständigen.

Unabhängig von der Personalie trieb der HSV zum Wochenstart seine Kaderplanung weiter voran. Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw (27/Leeds) absolviert an diesem Montag seinen Medizincheck im Volkspark und soll anschließend mit Kaufoption geliehen werden. Nach MOPO-Informationen wird der HSV den Transfer, so er denn über die Bühne geht, allerdings erst im Laufe des Dienstags verkünden.