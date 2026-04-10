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Sebastian Kehl und Claus Costa geben sich nach einem Spiel zwischen HSV und BVB die Hand

Transfer-Experten: HSV-Sportdirektor Claus Costa (r.) und Sebastian Kehl schätzen sich. Arbeiten sie bald Seite an Seite? Foto: picture alliance / firo Sportphoto

paidGeht es jetzt schnell bei der Boss-Suche? Kandidat ist bereit für den HSV-Job

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An diesem Sonntag ist das HSV-Aus von Stefan Kuntz exakt 100 Tage her. Am 2. Januar hatte der Verein zunächst aufgrund von „persönlichen familiären Gründen“ die Vertragsauflösung kommuniziert. Nun, am 12. April, steht man im Volkspark weiterhin ohne Sportvorstand da. Das soll sich bald ändern, und einer der gehandelten Kandidaten würde kommen und ist bereit. Aber was will der HSV?

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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