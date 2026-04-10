An diesem Sonntag ist das HSV-Aus von Stefan Kuntz exakt 100 Tage her. Am 2. Januar hatte der Verein zunächst aufgrund von „persönlichen familiären Gründen“ die Vertragsauflösung kommuniziert. Nun, am 12. April, steht man im Volkspark weiterhin ohne Sportvorstand da. Das soll sich bald ändern, und einer der gehandelten Kandidaten würde kommen und ist bereit. Aber was will der HSV?



