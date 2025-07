Geht es jetzt ganz schnell? Nächster HSV-Profi steht vor dem Absprung

Läuft alles nach Plan, werden die HSV-Bosse in der anstehenden Woche gleich doppelt zuschlagen. Neben einem neuen Innenverteidiger will der Verein auch auf der rechten Defensivposition handeln. Es wären die Zugänge Nummer acht und neun dieses Sommers. Aber: Auch auf der Abgabenseite tut sich etwas.

Viel mehr ging nicht. 26 Spieler setzte Merlin Polzin am Samstag im XXL-Test gegen Olympique Lyon ein (Spielzeit: 2×60 Minuten), Lukasz Poreba aber fand beim 0:4 gegen den französischen Europa-League-Teilnehmer keine Berücksichtigung. Aus gutem Grund: Der Abgang des Polen nimmt Formen an, eine Last-Minute-Verletzung soll unbedingt vermieden werden.

HSV-Profi Poreba liegen mehrere Anfragen vor

Wohin zieht es Poreba? Dem Mittelfeldmann liegen offenbar vier Anfragen vor, zwei davon aus seiner Heimat. Diese aber soll er als nicht interessant genug erachten. Bleiben zwei deutsche Zweitligisten. Wie die „Bild“ berichtet, soll es sich dabei um Eintracht Braunschweig und die SV Elversberg handeln. Vorgesehen ist eine einjährige Leihe.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

Wut auf den „Boomer-Soli”: Die große Renten-Diskussion und was Leser und Experten zum Thema sagen

Kinder-Soldat im Rotlicht-Krieg: Wie Polizistensohn Mike F. (15) zum Attentäter wurde

Idyllisches Bergedorf: Teil zwei der Serie „Ferien in Hamburg”

Straße verscherbelt: Warum Anwohner jetzt Wegzoll fürchten

Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

20 Seiten Sport: Wie uns die DFB-Frauen bei der EM in der Schweiz begeistert haben

20 Seiten Plan7: Was, wann, wo? Von Theater über Bühne bis Konzerte: der Kultur-Überblick für August

Zu erwarten ist, dass beide Klubs zum Wochenstart mächtig Gas geben werden – denn bereits am kommenden Wochenende startet die zweite Liga in die Saison. Entsprechend wäre jeder Trainingstag für Poreba bei seinem neuen Klub Gold wert. Elversberg empfängt zum Auftakt am Samstag Nürnberg, Braunschweig startet am Sonntag in Magdeburg.

Den Test des HSV gegen Lyon verfolgte Lukasz Poreba nur von der Bank aus. imago/Oliver Ruhnke Den Test des HSV gegen Lyon verfolgte Lukasz Poreba nur von der Bank aus.

Poreba ist aber nicht der einzige Profi, den der HSV in diesem Sommer gern abgeben würde. Gui Ramos bekommt in der Vorbereitungszeit zwar seine Einsatzzeiten (gegen Lyon 60 Minuten), hat aber keine Perspektive in Hamburg. Der HSV hofft, dass sich – ähnlich wie im Vorjahr – noch eine Tür in Portugal öffnet. Vor Jahresfrist wechselte Ramos auf Leihbasis zu CD Santa Clara, konnte sich dort aber nicht durchsetzen.

Eine weitere Möglichkeit: Deutsche Zweitligisten, die schlecht aus den Startlöchern kommen, könnten bis zur Schließung des Sommer-Transferfensters am 1. September reagieren wollen und sich an Ramos erinnern, der bereits 59 Mal in Liga eins und zwei für den HSV und Bielefeld auflief.

Das könnte Sie auch interessieren: Plötzlich wieder da! Aussortierter Profi feiert sein HSV-Comeback

Gern verleihen würde der HSV zwei Talente. U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya (war am Sonntag beim 0:0 der U21 gegen Hannovers Nachwuchs dabei) soll möglichst in der Fremde reifen, am liebsten würde der HSV den 19-Jährigen in der 3. Liga platzieren. Gleiches gilt für Abwehrmann Joel Agyekum (20). Konkret ist bei beiden aktuell allerdings nichts.