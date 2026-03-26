HSV-Insiderin Paulina Bartz vor emotionalem Leverkusen-Hattrick

Während sich die HSV-Männer zum großen Teil in der Länderspielpause befinden, geht es für die Frauen in den heißen Saisonendspurt. Fünf Spiele sind noch zu gehen, das Ziel ist klar: Klassenerhalt. Die nächste Chance, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, besteht am Montagabend im Volkspark, wo der HSV auf Bayer Leverkusen trifft. Für eine Hamburgerin ist das Spiel besonders emotional – Paulina Bartz.

Die 20-jährige Bartz ist gebürtige Hamburgerin und lief schon in der B-Jugend für den HSV auf, ehe sie 2021 in die erste Mannschaft aufrückte. Über eine Station beim Eimsbütteler TV wechselte sie 2023 zu Bayer Leverkusen, wo sie erste Bundesliga-Erfahrungen sammeln konnte. Im Winter diesen Jahres kehrte Bartz per Leihe zurück in ihre Heimat und zum HSV. Nun kommt es am Montag zum besonderen Aufeinandertreffen zwischen Heimat- und Leihverein HSV und Stammverein Leverkusen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit ihrer Rückkehr wurde die deutsche U23-Nationalspielerin in allen sieben Spielen eingesetzt. Fünfmal stand sie dabei in der Startelf. Kürzlich erzielte sie gegen Carl Zeiss Jena ihr erstes Bundesligator. „Das war eine kleine Erleichterung. Vielleicht ist jetzt so ein Knoten geplatzt“, erzählt Bartz vor dem Spiel gegen Leverkusen.

Bartz: „Eigentlich immer Highlightspiele“

Es ist das dritte Mal, dass Leverkusen und der HSV in dieser Saison aufeinandertreffen. Für Bartz jedoch erstmals auf der Hamburger Seite. Im Bundesliga-Hinspiel konnte Leverkusen in der Nachspielzeit zum 2:1 treffen und die drei Punkte feiern. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gab es ein noch dramatischeres Ende im Elfmeterschießen. Das gewann der HSV. Bartz selbst wurde jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt und erlebte die spannenden Schlussphasen.

Im Hinspiel bejubelte Pauline Bartz (r.) im Spiel gegen den HSV noch den späten Sieg der Leverkusenerinnen. IMAGO/Eibner Im Hinspiel bejubelte Pauline Bartz (r.) im Spiel gegen den HSV noch den späten Sieg der Leverkusenerinnen.

„Das Hinspiel war sehr wild und sehr emotional. Das Pokalspiel war dann in die andere Richtung emotional“, erinnert sich Bartz. „Ich hatte erst eine gute Erfahrung, dann eine schlechte. Jetzt ist wieder eine gute dran.“

In Hamburg fühlt sich Bartz wohl: „Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein und alte Gesichter zu sehen, ich bin richtig gerne hier in Hamburg.“ Auch die HSV-Fans und das große Volksparkstadion sind beeindruckend für sie. „Ich war schon als Kind hier im Stadion. Wir haben echt Glück mit unseren Fans, das sind eigentlich immer Highlightspiele“, so Bartz.

HSV-Trainerin Brancão holt sich Tipps

Um den Leverkusen-Hattrick mit einer guten Erfahrung abzuschließen, setzt auch HSV-Trainerin Liese Brancão auf Leihspielerin Bartz, die die Gegner bestens kennt. „Wir haben sie schon gefragt, wie sie spielen werden“, so die Trainerin. „Ich kenne die Mannschaft und die taktische Ausrichtung natürlich gut. Wie sie ein Spiel am Ende explizit angehen, weiß man natürlich nie, aber ein paar hilfreiche Tipps kann man schon geben“, sagt Bartz.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Grund liegt neun Monate zurück: Hat es Downs deshalb so schwer beim HSV?

„Ich würde sagen, wenn ich auf uns schaue, ist die Chance sehr groß. Aber die anderen Gegner werden nicht nachlassen. Wir müssen Punkt für Punkt, Tor für Tor kämpfen“, blickt Brancão optimistisch auf den Saisonendspurt und den Klassenerhalt. Gegen Leverkusen gilt es am Montag um 18 Uhr dann wieder, Tore und Punkte zu erkämpfen.