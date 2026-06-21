Beim VfB Lübeck sorgt ein ehemaliger HSV-Spieler mit einer eigenen Firma für Unruhe. Der Verein soll von der Spielerberateragentur nichts gewusst haben. Auch andere ehemalige HSV-Profis und -Funktionäre sind betroffen.

Beim VfB Lübeck geht es derzeit drunter und drüber. Erst am Montagabend stimmten 280 von 304 anwesenden Mitgliedern des Vereins für eine Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft. Nur wenige Tage später kamen Informationen an die Öffentlichkeit, die Missstände in der Vereinsführung aufzeigten, von denen auch mehrere ehemalige Spieler und Funktionäre des HSV betroffen sind.

Es sind ereignisreiche Tage und Wochen, die in Lübeck vorangegangen waren. Nach einer Regionalliga-Saison, die auf Platz elf im Mittelmaß endete, verabschiedete man sich vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Dieter Gudel, der bis 2018 noch als NLZ-Leiter beim HSV tätig war. Auch Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms hatte (als Nachfolger von Gudel) einst das Nachwuchsleistungszentrum des HSV geleitet. Er war bereits im Februar 2022 nach Lübeck gewechselt. Gudel folgte zwei Jahre später. Im Sinne eines Neuanfangs im Rahmen der Ausgliederung wurde auch die Trennung von Harms in Lübeck Ende April bekannt gegeben.

Hanno Behrens wechselte vom HSV zum VfB Lübeck. IMAGO / Agentur 54 Grad

Als neuer Sportvorstand wurde kürzlich erneut ein Mann mit HSV-Vergangenheit engagiert. Hanno Behrens spielte selbst von 2005 bis 2012 bei den Rothosen und fungierte anschließend als Co-Trainer in der HSV-Jugend. Behrens arbeitet in Lübeck als Doppelspitze zusammen mit Ex-Darmstadt-Profi Romain Brégerie.

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Manthey informierte die Verantwortlichen beim VfB Lübeck nicht

Am Mittwoch deckte die Lübecker Sportseite „HL-Sports“ dann die brisanten Informationen auf. Demnach führt Paul Manthey, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender beim Traditionsverein von der Lohmühle, seit über einem Jahr eine eigene Firma für Spielervermittlung und Karriereplanung. Das größte Problem daran: Die Vereinsspitze soll davon keine Kenntnis gehabt haben. Weder Gudel noch der am 9. Juni zurückgetretene Aufsichtsratsvorsitzende Abbe seien über die Gründung und spätere Übernahme der GmbH informiert worden.

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Die Abfolge der Manthey-Ämter Oktober 2024: Wahl in den Aufsichtsrat des VfB Lübeck Februar 2025: Gründung der „soccer 3000 GmbH“ als Mehrheitsgesellschafter April 2026: Übernahme des Postens des Geschäftsführers der Agentur

Manthey wurde in Lübeck im Oktober 2024 in den Aufsichtsrat des VfB gewählt und ist dort seitdem aktiv. Zuvor spielte er selbst ambitioniert Fußball, unter anderem in der Regionalliga für den SC Paderborn und die Zweitvertretung des HSV.

Rund vier Monate nach seiner Wahl in den Aufsichtsrat gründete er die Spielerberateragentur „soccer 3000 GmbH“. Wie die „HL-Sports“-Recherche darlegte, übernahm Manthey im April 2026 dann offiziell auch den Posten des Geschäftsführers der Agentur. Der eingetragene Geschäftszweck: „Spielervermittlung, Sportmarketing und Karriereplanung“.

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Manthey sieht keinen Interessenkonflikt wegen der Agentur

Trotz dieser eingetragenen Zwecke stritt Manthey gegenüber „HL-Sports“ ab, jemals einen Spieler vermittelt zu haben: „Eine Tätigkeit als Spielervermittlung wird von der Gesellschaft nicht ausgeübt. Der entsprechende Passus im Gesellschaftszweck ist Teil eines breit gefassten Standard-Gründungsgegenstands und wurde zu keinem Zeitpunkt verfolgt“, so der 44-Jährige. Zudem bestehe kein Interessenkonflikt, da die Agentur nicht mit dem VfB Lübeck in Verbindung stehe, „weder personell, sportlich noch wirtschaftlich“.

Der eigentliche Geschäftsgegenstand liege in einer Investition im Freizeitsportbereich. Demnach halte die Gesellschaft eine Beteiligung an einem Padel-Sportgeschäft auf Fehmarn, bei dem Maik Nawrocki, aktiver Profi bei Hannover 96, kapitalgebender Investor sei.

Wie und ob der Verein auf die Vorkommnisse reagiert, ist nach aktuellem Stand offen. Nach der vollzogenen Ausgliederung sollte beim VfB Lübeck zwei Jahre nach dem Abstieg aus der 3. Liga eigentlich ein neues, sportlich erfolgreiches Kapitel aufgeschlagen werden.