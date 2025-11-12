Gegen neue Poulsen-Sorgen: Spezielle HSV-Absprache mit Dänemark

Am Sonntagmorgen klingelte das Handy von Merlin Polzin. Der Anrufer: Yussuf Poulsen. Und der HSV-Kapitän erzählte seinem Klubtrainer dann wiederum von einem Telefongespräch mit Dänemarks Nationalcoach Brian Riemer, der Poulsen für die kommenden Länderspiele nachnominiert hatte. „Ich habe mich sehr für Yussi gefreut“, betonte Merlin Polzin drei Tage später. „Das ist natürlich mega und eine absolute Auszeichnung für ihn.“ Zwischen dem HSV und dem dänischen Verband gibt es aber eine klare Absprache.

Die Nominierung kam deshalb überraschend, weil der zu Saisonbeginn wochenlang angeschlagene Poulsen am Samstag erstmals in der HSV-Startelf stand. Hamburgs Ärzte hatten bei dem Stürmer stets zur Vorsicht gemahnt – und mehr als 60 Minuten waren dann gegen den BVB (1:1) auch nicht drin. Dennoch meldete sich Riemer nach der Partie bei Poulsen und lud ihn erstmals seit fast einem Jahr wieder zu einer Länderspieltour ein. Die Dänen treten in der WM-Qualifikation erst daheim gegen Belarus an (am Samstag) und reisen danach zum zweiten Spiel nach Schottland (Dienstag, jeweils 20.45 Uhr).

Wegen Poulsen: Polzin sprach nicht mit Dänemarks Coach

Dass Poulsen bei seinem Nationalmannschaftscomeback sofort viel Spielzeit erhält, ist indes nicht zu erwarten. Das hielte man auch im Volkspark für unverantwortlich, weil man um die Verletzungsgeschichte des 31-Jährigen weiß. Um einen neuerlichen Rückschlag zu verhindern, gibt es eine bestimmte Absprache. „Wir sind sehr eng im Austausch mit der Nationalmannschaft, was seine Steuerung angeht, weil das natürlich bei ihm immer ein Thema ist“, verriet Polzin und sprach von „zwei Meetings“, die der HSV mit Dänemarks Athletiktrainern abgehalten habe, „um das bestmöglich hinzubekommen“ – um also das Risiko einer weiteren Blessur auf das absolut Mindeste zu reduzieren.

Letztmals spielte Yussuf Poulsen (r.) im November 2024 für Dänemark – in der Nations League gegen Serbien. imago/Ritzau Scanpix Letztmals spielte Yussuf Poulsen (r.) im November 2024 für Dänemark – in der Nations League gegen Serbien.

Mit Coach Riemer hat Polzin vor der Nominierung nicht selbst gesprochen. Der HSV-Trainer kann sich aber vorstellen, welche Wichtigkeit Poulsen auch für Dänemark wieder einnehmen soll – auf dem Weg zur WM im kommenden Jahr. „Yussi hast du gerne bei der Mannschaft für gewisse Rollen“, weiß Polzin aus seinen Erfahrungen im Volkspark. Davon will offenbar auch Riemer profitieren. Den Dänen würde nach aktuellem Stand der Dinge ein Punkt aus den kommenden beiden Partien reichen, um sich endgültig für die WM zu qualifizieren. Und Polzin ist sich sicher, dass Poulsen auch bei dem Kontinentalturnier eine zentrale Rolle für sein Nationalteam einnehmen würde.

Poulsen zur WM? Das war „ein Grund“ für den HSV-Transfer

„Wenn es der finale Kader ist und man ist vier, fünf Wochen unterwegs, dann hilft Yussi dir auf jeden Fall“, verweist Polzin auf die Stärken des Leaders auch neben dem Platz. Dort führt Poulsen viele Gespräche, sorgt für ein gutes Klima in der Kabine und übernimmt Verantwortung – unabhängig von seiner eigenen Spielzeit. „Dass die Qualität der anderen Jungs natürlich extrem hoch ist, ist klar“, weiß Polzin um die Sturmbreite in Dänemarks Kader, in dem sich unter anderem auch Jonas Wind (VfL Wolfsburg) und Rasmus Hojlund (SSC Neapel, von Manchester United ausgeliehen) befinden.

„Aber ich glaube“, so der 35-jährige Bramfelder, „den Yussi hat man schon gerne dabei“. Nicht nur im Klub, sondern auch in der Nationalelf. Schon am Samstag könnte Poulsen sein 88. A-Länderspiel absolvieren – sofern das aus medizinischer Sicht vertretbar ist. Die enge Absprache zwischen dem HSV und Dänemarks Verantwortlichen ist dabei entscheidend. Und womöglich reist Poulsen im Sommer nächsten Jahres dann wirklich mit zum Turnier nach Nordamerika. „Das war auch ein Grund, dass er gesagt hat: Er möchte gerne beim HSV spielen“, weiß Polzin. Demnach sei der Torjäger vor der Saison auch deshalb von RB Leipzig nach Hamburg gewechselt, „um zu zeigen: Er ist für die WM ein Kandidat“. Die jüngste Nominierung zeigt: Poulsen ist dies auf jeden Fall.