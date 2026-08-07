Im Trainingslager in Herzogenaurach setzten die HSV-Profis auf Quiz und Ratespiele. Welche Plattform in der Mannschaft aktuell besonders beliebt ist.

Die Abendstunden von Herzogenaurach nutzten die HSV-Profis für verschiedene Aktivitäten. Es gab ein Cornhole-Turnier, ein Freizeitspiel, bei dem man mit gefüllten Säcken auf eine Holz-Plattform mit einem Loch in der Mitte wirft. Fabio Baldé zeigte dabei sein unbekanntes Können. Beim Water-Pong, einer abgewandelten Form des Trinkspiels Beer-Pong, traf ein Team um Emir Sahiti am häufigsten in die mit Wasser gefüllten Becher der Gegner. Im Adidas-Camp wurde in dieser Woche aber auch digital gezockt.

Großer Beliebtheit erfreut sich unter den HSV-Profis die Website „Play Football Games“. Dahinter verbirgt sich eine Online-Plattform für Fußball-Quizfragen und -Rätsel sowie interaktive Ratespiele. Im Kern geht es um die Frage: Wer kennt sich am besten aus mit Vereinen, Profikarrieren, Trainern, Nationalmannschaften und Sport-Statistiken verschiedener Art?

HSV-Profis haben in der Freizeit viel Spaß

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Nicolás Capaldo, Yussuf Poulsen und Co. duellieren sich täglich online. Indem man als Einladung einen Link verschickt, kann man auf der Website zu jeder Zeit Freunde herausfordern. Auch Mitglieder des HSV-Staffs spielen gelegentlich mit, wenn unter anderem eine neue Runde Fußball-Bingo ansteht.

Außerhalb der Trainingseinheiten wurde den Profis in Herzogenaurach jedenfalls nicht langweilig. Merlin Polzin ließ am Montag und Mittwoch jeweils einmal, und am Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils zweimal schuften. Mindestens 90 Minuten dauerte jede Übungsschicht, einige Male standen die Spieler auch rund zwei Stunden lang bei knapp 30 Grad auf dem Platz.

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Keine Lagerkoller-Gefahr in Herzogenaurach

Um den hohen Temperaturen so gut es geht auszuweichen, wurden die Trainings meistens auf den frühen Vormittag (Beginn: 10 Uhr) und den Abend (18 Uhr) gelegt. Zwischendrin hatten die Profis genügend Zeit, zu essen, zu entspannen, zu schlafen – oder eben zu zocken, um außerhalb des Fußballs Spaß zu haben.

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Rund um die deutsche Nationalmannschaft hatte es aufgrund des WM-Camps im beschaulichen Winstom-Salem einige Berichte über aufgekommenen Lagerkoller gegeben. Die DFB-Stars waren bis zum Aus im Sechzehntelfinale zumindest drei Wochen lang in ihrem Turnierquartier in den USA. Die HSV-Mannschaft schlief nur für vier Nächte im Adidas-Homeground.