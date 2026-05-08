Ganz bitter: Spielt dieser HSV-Star nie mehr im Volkspark? Chance für ein Talent

Mit einer großen Sause wollen die HSV-Fans am Sonntag ihre Mannschaft aus dem Volkspark verabschieden. Bereits jetzt dürfte feststehen, dass sie gegen Freiburg (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) Zeugen einer Premiere werden: Otto Stange soll erstmals in seiner Karriere von Beginn an in der Bundesliga auflaufen. Für den 19-Jährigen geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung.

Der sportliche Druck ist nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt überschaubar, dennoch will Merlin Polzin unbedingt den nächsten Dreier einfahren. Um die Sinne zu schärfen und nicht locker zu lassen, setzt sich der HSV-Trainer dabei neue Ziele. „Sollten wir das Spiel gewinnen, ziehen wir in der Rückrundentabelle an Freiburg vorbei“, sagt er. Momentan belegt der HSV mit seinen Auftritten in der Rückserie Rang zehn (18 Punkte), liegt drei Punkte hinter dem frischgebackenen Europa-League-Finalisten.

Drei Profis werden dem HSV gegen Freiburg fehlen

Neben den verletzten Miro Muheim (trainierte am Donnerstag schon teilweise mit der Mannschaft) und Alexander Røssing-Lelesiit (Sprunggelenksblessur) muss der Coach allerdings auch Robert Glatzel ersetzen. Nachdem der Angreifer zuletzt drei Mal in der Startelf stand, leidet er aktuell unter leichten Wadenproblemen. „Wir wollen kein Risiko eingehen, er fällt aus“, bestätigt Polzin.

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Bitter für Glatzel, der den HSV im Sommer möglicherweise verlässt und vielleicht nie wieder im Volkspark spielen wird. Sein Vertrag läuft zwar noch bis Sommer 2027, doch vieles deutet darauf hin, dass sich der Angreifer eine neue Herausforderung suchen will. Freuen aber darf sich HSV-Talent Stange, der sich am Sonntag einen Lebenstraum erfüllen wird.

Stange steht für seinem Startelfdebüt in der Bundesliga

Alles spricht dafür, dass der Junioren-Nationalspieler für Glatzel in die Startelf rücken wird. Nach acht Einwechslungen in der Rückrunde wäre es Stanges erster Startelfeinsatz im Oberhaus und der emotionale Höhepunkt seiner Saison.

„Er hat sich über die Monate nochmal weiterentwickelt, gerade was seine Reife betrifft“, sagt Polzin über den Youngster, der seine Leihe nach Elversberg im Winter vorzeitig beendete und zum HSV zurückkehrte. „Er bringt sehr viel Potenzial und Unbekümmertheit mit, was einer Mannschaft definitiv gut tut.“

Auch Vuskovic drängt zurück in die HSV-Startelf

Am Sonntag wird Stange erstmals von Beginn an zeigen dürfen, was in ihm steckt. Allem Anschein nach nicht der einzige Wechsel im Vergleich zum 2:1-Erfolg in Frankfurt. Auch Luka Vuskovic (vergangene Woche nach seiner Verletzung noch Joker) drängt zurück ins Team. Für ihn dürfte Jordan Torunarigha auf die linke Seite der Dreier-Abwehrkette wandern und dort Warmed Omari ersetzen.

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Für den von Tottenham geliehenen Kroaten wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit der letzte Heimspielauftritt für den HSV werden. Auch deshalb reisen Bruder Mario, Vater Danijel und Mutter Sanja extra nach Hamburg und fiebern am Sonntag auf der Tribüne mit.