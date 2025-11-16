Gala nach der Halbzeit: U21 des HSV macht nach Kantersieg Riesen-Satz in der Tabelle

Die U21 des HSV hat am 19. Spieltag der Regionalliga Nord mit 5:1 (1:1) gegen den Hannoverschen SC gewonnen. Im Stadion Hoheluft drehte das Team von Trainer Lukas Anderer in der zweiten Halbzeit auf und revanchierte sich für die 1:4-Niederlage im Hinspiel.

Vor 262 Zuschauern brachte Maurice Bokaye (3.) den HSV mit einem präzisen Abschluss ins rechte untere Eck früh in Führung. Die Gäste aus Hannover, die mit 47 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga stellen, agierten nach dem frühen Schock unsicher und fanden schwer ins Spiel.

HSC Hannover dreht ab Mitte der ersten Hälfte auf

Nach 20 Minuten meldete sich dann auch der Gast das erste Mal vor dem Tor des HSV und wurde direkt richtig gefährlich; Stürmer Finn-Louis Kiszka traf aus rund 15 Metern aber nur die Latte. Zwar kam der HSV durch Raif Adam (23.) und Kelvin Ojo (26.) anschließend noch zu zwei Abschlüssen, verlor aber zunehmend die Spielkontrolle. Die Gäste erhöhten den Druck und vergaben vor der Halbzeit einige Chancen durch Lasse von Boetticher (21.), Kiszka (25.) und Luc-Elias Fender (28.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel dann der überfällige Ausgleich zum 1:1 durch Yannik Pohlmann (45.+4).

HSV überrollt den HSC in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit ließen die Hamburger den Gästen dann aber keine Chance mehr. Adam (52.) erzielte nach einem starken Solo kurz nach Wiederanpfiff das 2:1 für die Rothosen. Nur fünf Minuten später scheiterte Ojo (57.) frei stehend an Gästekeeper Kevin Ansu, der den Ball stark an die Latte lenkte. Gegen den abgefälschten Schuss von Adam (65.) – nach starker Vorlage von Arnaud Riedel – war dann aber auch Ansu machtlos.

U-19 Talente um Toptalent Lemke bekommen Spielzeit

Toptalent Louis Lemke (16 Jahre) stand als Linksverteidiger das zweite Mal in Folge in der Startelf. Beim Stand von 3:1 brachte Anderer dann noch zwei weitere Talente aus der U19 des HSV. Finn Barkowsky (17 Jahre) und Henri Schümann (16 Jahre) durften sich jeweils 30 Minuten zeigen – und wollten diese Chance direkt nutzen. Schümann steckte kurz nach seiner Einwechslung stark auf Adam durch, der erneut an Ansu scheiterte und den Hattrick knapp verpasste (72.). Dafür legte Adam dann kurz darauf stark für Kiveta-Ndongalasiya auf, der zum 4:1 einschob (74.). Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte dann erneut Boakye (83.).

In den letzten Minuten trafen beide Teams noch einmal, doch sowohl das Tor für den HSC durch Schmidt (86.) als auch das mögliche dritte Tor von Adam (90.) wurden von Schiedsrichter Jannik Weinkauf wegen Abseitsstellungen zurückgenommen.

Der HSV setzt sich am Ende verdient mit 5:1 gegen den Hannoverschen SC durch und springt in der Tabelle der Regionalliga Nord vom 13. auf den achten Tabellenplatz und hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz. Am kommenden Wochenende spielen die Hamburger dann auswärts beim SSV Jeddeloh II.