Fürth – HSV im Liveticker: Holen sich die Aufsteiger auch die Meisterschaft?

Das über allen anderen stehende Saisonziel ist erreicht: der Aufstieg. Der HSV geht in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga an den Start, möchte dies aber mit dem Selbstvertrauen eines Zweitliga-Meisters tun. Anders gesagt: Die Schale soll her, die vielzitierte „Radkappe“. Siegt die Mannschaft von Merlin Polzin am 34. Spieltag in Fürth, wird sie definitiv als Tabellenerster der Spielzeit 2024/25 in die Geschichtsbücher eingehen. Der Fokus des HSV liegt deswegen nicht auf dem Fernduell des größten Verfolgers 1. FC Köln mit dem 1. FC Kaiserslautern, sondern voll auf der eigenen Auswärtspartie – die Sie ab 15.30 Uhr hier live verfolgen können.

Polzin verkündete am Freitag neben den bereits bekannten Ausfällen (Dennis Hadzikadunic, Tom Mickel sowie Noah Katterbach) auch das Fehlen von Immanuel Pherai, dessen Sprunggelenk ihm Schmerzen bereitet. Für den Mittelfeldmann ist die Saison vor der finalen Partie bereits beendet – und womöglich auch für Stürmer Ransford Königsdörffer, der in dieser Woche kürzertreten musste. Steht der Deutsch-Ghanaer nicht zur Verfügung, könnte Bakery Jatta einer der Nutznießer sein. Nach Syndesmoseriss könnte der Gambier erstmals wieder im HSV-Kader stehen. Zudem schloss Polzin nicht aus, dass Aboubaka Soumahoro nach Sehnenabriss debütieren wird.

Fest steht, dass der HSV die „Radkappe“ auch im Falle der Meisterschaft nicht in Fürth erhalten wird. Das teilte die DFL am Freitag mit. Stattdessen würden Sebastian Schonlau, Ludovit Reis und Co. die Trophäe am Montag überreicht bekommen – wenn im Rathaus und um die Binnenalster herum die große Aufstiegsparty steigen wird.

„Keiner in ganz Fußball-Deutschland muss uns motivieren, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen“, stellte Coach Polzin vor der Abfahrt nach Bayern klar. „Wir werden sicherlich nicht den Ansatz haben, dass wir irgendetwas verschenken wollen, dass es ein Ausflug für uns wird. Wir haben ein ganz klares Ziel: das Spiel mit maximaler Intensität und maximalem Fokus anzugehen.“ Und es dann auch zu gewinnen – um den ersten Platz abzusichern.

Vier Tage lang durften die HSV-Profis all das, was da am vergangenen Samstag während und nach dem 6:1-Sieg gegen den SSV Ulm passiert war, verarbeiten und genießen. Seit Donnerstag allerdings galt der volle Fokus dem letzten Saisonspiel in Fürth. Das wollen die Hamburger unbedingt gewinnen, um die Meisterschaft klarzumachen – und um sich keinen Vorwürfen der Wettbewerbsverzerrung ausgesetzt zu sehen. Für das „Kleeblatt“ geht es schließlich um viel: Unter Umständen könnte es noch auf den 16. Platz, den Relegationsrang, abrutschen. Hinter Fürth (Platz 14, 36 Punkte) sind Preußen Münster sowie Eintracht Braunschweig (je 35 Zähler) in Lauerstellung.

Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV gastiert im Rahmen des 34. Spieltags am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth, um 15.30 Uhr wird Schiri Robert Schröder die Partie im Sportpark Ronhof eröffnen.