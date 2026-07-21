Am Dienstagabend wird Patson Daka im HSV-Quartier in Tirol erwartet. Was aber hat er drauf? Ein Ex-Bundesliga-Star verrät es.

Drei Jahre lang Teamkollegen in Salzburg: Zlatko Junuzovic (r.) weiß, was der neue HSV-Stürmer Patson Daka drauf hat. Imago/Fotostand

Mit Spannung und Vorfreude erwartet der HSV seinen nächsten Zugang. Nach überstandenem Medizincheck soll Patson Daka am Dienstagabend in Innsbruck landen und etwas später im Team-Quartier „Aqua Dome“ in Längenfeld einchecken. Der 27 Jahre alten Sambier wird der erste von zwei neuen Stürmern, die der HSV in diesem Sommer verpflichten möchte. Was aber hat er drauf? Die MOPO sprach mit einem früheren Teamkollegen Dakas, der in den höchsten Tönen schwärmt.

Es wird ein paar Tage dauern, bis sich die in Tirol anwesenden HSV-Fans ein Bild von ihrem neuen Angreifer machen können. Am Mittwoch und Donnerstag sind auf der Anlage des SV Raika Längenfeld, die dem HSV als Vorbereitungsort dient, nicht-öffentliche Einheiten angesetzt. Vier Securitys, die den HSV begleitet haben, werden dafür sorgen, dass auch wirklich niemand etwas sieht, was nicht gesehen werden soll.

Ex-Werder-Profi Junuzovic spielte mehrere Jahre mit Daka zusammen

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So bleiben den Anhängern vorerst nur Video-Schnipsel und Zahlen, mit denen sie sich über Daka schlau machen können. Ablösefrei kommt der Stürmer zum HSV, nachdem er fünf Jahre lang für Leicester City spielte und zuvor die österreichische Liga kurz und klein schoss. „Wenn er das zeigt, was ich mit ihm zusammen erlebt habe, wird der HSV sehr viel Freude an ihm haben“, sagt Ex-Bundesliga-Profi Zlatko Junuzovic.

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Er muss es eigentlich wissen. Drei Jahre lang, von 2018 bis 2021, spielte Junuzovic zusammen mit Daka bei Red Bull Salzburg, gewann drei Mal das Double. Der Österreicher, der sich zuvor bei Werder Bremen einen Namen machte (Anfang 2012 bis 2018), diente seinem Kollegen als Vorlagengeber. „Zu Salzburger Zeiten war er richtig stark“, bekräftigt Junuzovic und erinnert sich an die 68 Treffer, die Daka in seinen 125 Pflichtspielen für Red Bull erzielte. „Was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er immer den Tiefgang sucht. Er ist athletisch und brutal schnell. Wenn du Patson steil schickst, ist er eine richtige Waffe und erarbeitet sich immer wieder Möglichkeiten. Dass Leicester ihn 2021 für satte 30 Millionen Euro gekauft hat, spricht ja für sich.“ Allerdings fügt Junuzovic schmunzelnd hinzu: „Zur Wahrheit gehört auch, dass er längst nicht alle seine Torchancen genutzt hat.“

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In Leicester fand HSV-Zugang Daka nur selten zu seiner Bestform

Der Ex-Bremer ist gespannt, wie sein früherer Teamkollege nun in der Bundesliga performen wird. Denn auch dem 38-Jährigen ist nicht verborgen geblieben, dass Daka nach seinem England-Wechsel nur höchst selten sein Salzburger Niveau erreichte. In Leicester kam der Nationalstürmer in fünf Spielzeiten mit 165 Spielen auf lediglich 29 Treffer und stieg mit dem Verein zuletzt von der Premier Leage bis in die dritte Liga ab.

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Auch Liverpools Superstar Virgil van Dijk (r.) hatte mitunter Probleme, Daka in den Griff zu bekommen. IMAGO/Sportsimage

„Die Jahre waren nicht einfach für ihn“, weiß Junuzovic und rätselt: „Man weiß nicht genau, woran es lag. Ich denke, dass er auch in der Bundesliga ein wenig Anpassungszeit benötigen wird. Aber für ihn spricht, dass er charakterlich super ist. Ein ganz feiner Kerl, der für jede Mannschaft ein Gewinn ist.“

Daka soll für den HSV zur Verstärkung werden

Beim HSV will Daka wieder richtig in die Spur finden. „Wenn das gelingt, wird das für den HSV ein guter Transfer sein“, meint Junuzovic, der selbst 55 Länderspiele für Österreich bestritt. „Gerade gegen hochstehende Gegner, ist es gut, wenn du so einen Stürmer im Kader hast. Wenn man Patson gut bedient, wird es viele Szenen geben, in denen er allein auf den Torwart zuläuft.“

Am Freitag, wenn in Längenfeld wieder öffentlich trainiert wird, können sich auch die Fans des HSV erstmals ein Bild davon machen. Möglich sogar, dass Daka am Samstag im Test gegen Heidenheim (13.30 Uhr) erstmals für den HSV auf Torejagd geht.