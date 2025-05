Für diese HSV-Aufsteiger hat die Saison noch ein Nachspiel

Es ist alles vorbereitet für das große Finale. Am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) will der HSV in Fürth die Saison mit einem Sieg abschließen und sich damit gleichzeitig die Zweitliga-Meisterschaft sichern. Einen Tag später soll dann der Aufstieg auf dem Rathausmarkt und rund um die Binnenalster mit einer großen HSV-Party gefeiert werden. Für die Profis geht es danach in den Urlaub. Eine lange Auszeit wartet jedoch nicht auf alle.

So eine Sommerpause gab es beim HSV schon länger nicht mehr. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga haben sich die Profis gleichzeitig auch ein paar Wochen mehr Urlaub verdient. Erst am 22. August startet die Erste Liga in die neue Saison, das ist drei Woche später als in Liga zwei. Die erste DFB-Pokalrunde steigt vom 15. bis 18. August.

In die Vorbereitung wird es für den HSV diesmal erst im Juli statt wie zuletzt bereits im Juni gehen. Klingt nach viel Auszeit für den Sommer. Doch es gibt auch ein paar HSV-Spieler, für die das nicht gilt. Für sie gibt es nach der aktuellen Spielzeit noch einen Zuschlag.

Bundesliga-Saison mit dem HSV beginnt am 22. August

Die Listen mit den genauen Nominierungen sind noch nicht raus. Am Ende werden sicher aber auch einige HSV-Profis wieder dabei sein. Zahlreiche Länderspiele und Turniere stehen in diesem Sommer auf dem Programm. Auch der HSV ist davon betroffen. Dies gilt unter anderem für Adam Karabec, Immanuel Pherai oder Miro Muheim.

HSV-Trainer Merlin Polzin feiert zusammen mit den Fans im Volksparkstadion den Aufstieg. WITTERS HSV-Trainer Merlin Polzin feiert zusammen mit den Fans im Volksparkstadion den Aufstieg.

Nur sehr kurz dürfte für Karabec die Pause nach dem HSV-Finale sein. Mit dem Nachwuchs aus Tschechien tritt er bereits im Juni zur U21-Europameisterschaft in der Slowakei an. England, Deutschland und Slowenien heißen seine Gegner in der Gruppenphase.

Das könnte Sie auch interessieren: Erstes Training seit dem Aufstieg: HSV-Helden von Hunderten Fans gefeiert

Schnell wieder ernst wird es auch für Pherai. Auf ihn warten Anfang Juni zunächst zwei WM-Qualifikationsspiele mit Suriname in Puerto Rico und gegen El Salvador. Danach geht es direkt mit der Gruppenphase beim Concacaf Gold Cup weiter. Die Gegner für Pherai und Suriname: Costa Rica, Mexiko und die Dominikanische Republik.

Muheim, Karabec und Pherai auf Länderspielreisen

Auf Muheim wartet noch ein Saison-Nachspiel in den USA. Dort tritt er Anfang Juni mit der Schweizer Nationalmannschaft zu Freundschaftsspielen gegen Mexiko und das US-Team an. Ransford Königsdörffer war zuletzt im März bei der ghanaischen Nationalmannschaft nicht dabei. Nach seinem starken Saisonendspurt dürfte er nun wieder eine Einladung erhalten. Ghana tritt nach der Saison zu einem Mini-Turnier in London an. Auch der Kosovo mit Emir Sahiti ist im Juni noch im Einsatz. Es wird gegen Armenien getestet.

Ob die Urlaubszeit nach den Länderspielen reichen oder der eine oder andere Profi verspätet in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen wird, ist noch unklar. Zumindest drei frei Wochen sollen die Spieler im Sommer bekommen. Für die meisten wird es sogar mehr sein.