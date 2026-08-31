David Møller Wolfe von Wolverhampton soll vor dem Wechsel zum HSV stehen. Was bedeutet der Transfer des Norwegers für die Zukunft von Miro Muheim?

Setzt der HSV künftig auf eine Flügelzange aus WM-Fahrern? Neben dem Marokkaner Zakaria El Ouahdi, der von KRC Genk kommt, könnte offenbar auch ein norwegischer Turnierheld nach Hamburg wechseln. HSV-Sportdirektor Claus Costa will allem Anschein nach noch einen neuen Linksverteidiger holen: Es geht um David Møller Wolfe von den Wolverhampton Wanderers. Er ist ein heißer Kandidat.

Der 24-Jährige war erst vor einem Jahr für zwölf Millionen Euro vom niederländischen Verein AZ Alkmaar zum englischen Zweitligisten gewechselt, jetzt könnte es ihn erstmals in seiner Karriere nach Deutschland ziehen – zum HSV. Das sickerte am Montagvormittag über die sozialen Medien durch. Das „Abendblatt“ berichtete zunächst über einen bereits bevorstehenden Deal.

David Møller Wolfe soll aus Wolverhampton zum HSV wechseln

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Møller Wolfe ist 27-maliger A-Nationalspieler und war – an der Seite von HSV-Torwart Sander Tangvik – kürzlich mit Norwegen bei der WM. Dabei stand er in fünf von sechs Turnierspielen in der Startelf. In der K.o.-Runde kam er dreimal über 90 Minuten zum Einsatz, gegen die Elfenbeinküste (2:1, Sechzehntelfinale), Brasilien (2:1, Achtelfinale) und schließlich beim dramatischen Viertelfinal-Aus gegen England nach Verlängerung (1:2).

David Møller Wolfe (l.) war mit Norwegen bei der WM und soll nun zum HSV kommen. IMAGO / Nicolo Campo

Den Durchbruch im Profibereich hatte Møller Wolfe einst in seinem Heimatland bei SK Brann geschafft. Bisher kam er in 29 Pflichtspielen für Wolverhampton zum Zug, schoss dabei zwei Tore und legte drei weitere Treffer vor. Am Sonntag gegen Stoke City (4:1) fehlte er erstmals in der neuen Saison im Kader – weil es ihn nach Hamburg zieht? Der 1,85 Meter große Profi ist ein Außenverteidiger mit Vorwärtsdrang und könnte beim HSV die neue Top-Lösung für die linke Schiene sein.

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Was passiert nun mit HSV-Profi Muheim?

Beim 0:2 in Dortmund hatte noch Youngster Louis Lemke auf dieser Position gespielt. Miro Muheim verpasste den Bundesliga-Auftakt angeschlagen. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass der Schweizer den HSV im Transferfinale noch verlassen könnte. Durch die offenbar anvisierte Ankunft von Møller Wolfe könnte es bei Muheim neue Bewegung in Bezug auf einen möglichen Abgang geben. Im Laufe des Wochenendes war es diesbezüglich noch nicht konkret geworden.

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Møller Wolfe besitzt in England noch einen Vertrag bis Sommer 2030. Transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert auf zwölf Millionen Euro. Noch ist nicht bekannt, in welchem Rahmen sich Costa mit den Wolverhampton-Bossen einigen könnte. Die Details sollen ohnehin noch nicht geklärt sein. Nach MOPO-Informationen befand sich Møller Wolfe am Montagmittag (noch) nicht in Hamburg. Möglich erscheint auch eine Leihe.

Bei El Ouahdi und Fábio Vieira, der vom FC Arsenal kommt, hatte der HSV-Sportdirektor die fixen Ablösesummen jeweils erfolgreich auf weniger als zehn Millionen Euro gedrückt. Die offizielle Verkündung der beiden Deals steht noch aus, könnte aber noch am Montag erfolgen. Danach wäre womöglich Møller Wolfe an der Reihe – wenn die Formalitäten perfekt sind und beim Medizincheck alles glatt läuft. So weit ist es aber noch nicht.