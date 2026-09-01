Dieser Treffer tat besonders gut. Einerseits der SV Drochtersen/Assel, die nach zuletzt nur einem Dreier aus vier Partien in der Regionalliga Nord wieder ein Erfolgserlebnis verbuchte. Und andererseits dem Torschützen Tom Sanne, der auswärts beim VfB Lübeck ein mutiges Solo krönte und erst wild jubelte – nach dem 3:2-Sieg setzte der Ex-HSV-Stürmer dann aber einen emotionalen Post ab.

„Das ist für dich, Opa!“, schrieb Sanne zu mehreren Fotos auf Instagram. Das erste Bild entstand noch auf dem Rasen des Lübecker Stadions an der Lohmühle. Zu sehen ist, wie der Angreifer in seinem D/A-Trikot die Zeigefinger gen Himmel streckt – in Gedenken an seinen kürzlich verstorbenen Großvater.

Tom Sanne widmet Tor für Drochtersen seinem Großvater

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„Danke für alles!“, ergänzte Sanne. „Pass gut auf dich auf da oben.“ Auch gemeinsame Erinnerungsfotos von Sanne, seinem Opa und anderen Familienmitgliedern sind in den Beitrag integriert. Auf einem der Bilder wurde der Moment festgehalten, in dem der heute 22-Jährige ein HSV-Trikot mit der Nummer 45 an seinen Großvater übergibt. Gemeinsam lächeln sie in eine Kamera. Es ist das Jersey, das Sanne am 23. Oktober 2022 getragen hatte – bei seinem Profidebüt im Volkspark, inklusive Kopfballtor als Joker gegen den 1. FC Magdeburg.

Seine Zweitliga-Premiere widmete der gebürtige Hamburger damals seinem Opa. Und an diesem Samstag war es nun sein Traumtor in Lübeck. Es stand bereits 2:1 für Drochtersen/Assel, als Sanne in der 84. Minute an der linken Strafraumgrenze ins Dribbling ging, an einem VfB-Verteidiger vorbei- und in die Mitte zog. Sein strammer Schuss aus etwa 14 Metern wurde noch abgefälscht – und landete im Netz.

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Gelbe Karte für emotionalen Jubel mit D/A-Fans

Sanne drehte zum Feiern ab und rutschte zunächst auf den Knien über den Rasen, ehe er sah, wie einige Fans ekstatisch hinter einem Zaun durchdrehten. Der Torschütze rannte zu den ihm offenbar bekannten Anhängern, sprang auf das Metallgerüst, klatschte mit einem jungen Mann ab und schnappte sich sogar kurz dessen Basecap, um sie sich auf den eigenen Kopf zu setzen. Am Ende seines wilden Jubels, für den es die Gelbe Karte gab, warf Sanne die Kopfbedeckung nach vorn weg und sprang wieder runter vom Zaun. Eine Explosion der Gefühle.

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Tom Sanne fühlt sich in Drochtersen pudelwohl. IMAGO/Claus Bergmann

Für Sanne war es der dritte Saisontreffer in der sechsten Regionalligapartie, seitdem er in diesem Sommer von Wacker Burghausen zurück in den Norden gewechselt war. Für D/A stand er bisher in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Der bekannteste Verein aus dem Landkreis Stade wurde in der Vorsaison Tabellenzweiter und hat gewachsene Ambitionen, erstmals überhaupt den Sprung in die 3. Liga zu schaffen.

Darum wechselte das Ex-HSV-Talent zurück in den Norden

Für dieses Vorhaben wurde auch Sanne verpflichtet, der 2023/24 mit 24 Treffern für die HSV-U21 zum Torschützenkönig der Regionalliga Nord avanciert war. Bei den Hamburger Profis schaffte er den endgültigen Durchbruch nicht, was er immer noch bedauert, wie er der MOPO kürzlich erklärte. Er wurde zunächst an Hannover 96 und dann an den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht verliehen, ehe im Sommer 2025 der feste Abgang vom HSV folgte – nach Burghausen.

Dort wurde Sanne aber nicht richtig glücklich, obwohl er auf sechs Tore in 34 Einsätzen kam. In Drochtersen verlief der Saisonstart jetzt nicht optimal. Der spezielle Moment vom Samstag soll dem 1,72-Meter-Knipser und seinem Team, das auf Platz fünf kletterte, nun aber neuen Auftrieb geben. Der Rückstand auf Tabellenführer VfB Oldenburg beträgt bereits sieben Punkte. Sanne betonte vor zwei Monaten: „Ich bin 22. Ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist.“ Sein Traum vom Profifußball lebt weiter – auch für seinen Opa.