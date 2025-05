Ein Jahr lang war der FC St. Pauli im Besitz der Zweitliga-Meisterschale, am Sonntag wechselt sie ihren Besitzer – und könnte in direkter Nachbarschaft landen. Mit einem Sieg in Fürth würde sich der HSV die „Radkappe“ sichern. Der Weg der Schale vom Millerntor in den Volkspark ist allerdings deutlich länger als im Normalfall.