Fünf HSV-Profis kämpfen um zwei Positionen: Wie stopft Polzin seine Startelf-Löcher?

Kaum kommt der HSV so richtig in Fahrt, da geht dem Aufsteiger ein Doppel-Ausfall gehörig auf die Nerven. Abwehrmann Warmed Omari fällt bis zum Start ins neue Jahr aus, Fábio Vieira ist für zwei Partien gesperrt. Wie aber will Trainer Merlin Polzin seine beiden Stammspieler am Sonntag gegen Mainz (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ersetzen? Bis zum Anpfiff läuft ein Poker mit fünf Profis.

Groß war das Wehklagen, als am Mittwoch das ganze Ausmaß der Omari-Verletzung bekannt wurde. Aufgrund eines Außenbandrisses unter Beteiligung der Syndesmose wird der 25-Jährige für den Rest der Hinrunde ausfallen. Als „brutalen Schlag“ stufte Polzin den Ausfall ein – und dachte sofort in Lösungen.

HSV-Verteidiger Ramos besitzt auch offensive Stärken

Wie baut der Coach sein Team um? Die wahrscheinlichste Variante wäre ein positionsgetreuer Wechsel, von dem Gui Ramos profitieren würde. Der Portugiese kam bereits nach Omaris Verletzung bei Union Berlin (0:0) in die Partie. Der Vorteil: Ramos ist auch bei offensiven Standards eine Waffe und versprüht Torgefahr. Das deutete er auch am Sonntag in Berlin an, zudem traf er im Pokal in Pirmasens (2:1 nach Verlängerung) per Kopf zum späten Ausgleich.

Dazu kommt: Rutscht Ramos ins Team, würde Daniel Elfadli weiterhin den Part links in der Dreier-Abwehrkette übernehmen, wo er sich erkennbar wohlfühlt. Da überwiegen derzeit die Vorteile gegenüber der Lösung, ihn als Omari-Ersatz nach rechts zu ziehen und links auf den genesenen Jordan Torunarigha zu setzen. Aboubaka Soumahoro wäre eine zusätzliche Alternative, besitzt aber wohl keine Startelfchance.

Sambi Lokonga hofft auf sein Startelf-Debüt für den HSV

Offen ist das Rennen um den Vieira-Posten im zentralen Mittelfeld. Gleich drei HSV-Profis dürfen sich berechtige Hoffnungen auf ihren Einsatz machen. Feiert Albert Sambi Lokonga sein Startelf-Debüt? Darf der offensiver denkende Immanuel Pherai nach vielen Verletzungsleiden und einem guten Aufbau mit Spielen in der U21 erstmals in dieser Saison ran? Oder setzt Polzin (wie in den ersten Saisonspielen) auf den rustikalen Nicolás Capaldo neben dem gesetzten Nicolai Remberg? In den Trainingseinheiten dieser Woche probt der Trainer alle Varianten.

Ganz gleich wie sich Polzin entscheidet: Für den HSV wird es am Sonntag auch darum gehen, seine größere Frische im Vergleich zu den Mainzern auszuspielen. Am Donnerstagabend treten die Rheinhessen in der Conference League noch auf Zypern bei Omonia Nikosia an. Nur 69 Stunden später treffen sie im Volkspark auf den ausgeruhten HSV.