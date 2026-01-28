Führerschein weg! HSV-Star Dompé mit 1,4 Promille am Steuer erwischt

Ärger um HSV-Profi Jean-Luc Dompé! Der französische Angreifer soll am vergangenen Wochenende mit 1,4 Promille Alkohol im Blut von der Polizei in seinem Auto gestoppt worden sein. Das berichtet die „Bild“. Demnach sei auch der Führerschein des 30-Jährigen beschlagnahmt worden.

Ereignet habe sich die Fahrt in den frühen Morgenstunden am Sonntag (25. Januar) in der Hamburger Innenstadt. Gegen 7 Uhr, so heißt es, sei der Audi von Dompé in der Kaiser-Wilhelm-Straße von der Polizei kontrolliert worden. Dompé sei angehalten worden – und ein Alkoholtest habe 1,4 Promille Blutalkohol angezeigt.

HSV-Profi Jean-Luc Dompé mit Alkohol am Steuer erwischt

Im Anschluss an die positive Alkoholkontrolle sei Dompé laut „Bild“ im Streifenwagen zum Polizeikommissariat 14 (Caffamacherreihe 4) gefahren worden, wo ihm die Beamten den Führerschein entzogen hätten. Danach sei auch der HSV darüber informiert worden.

Immer wieder Schmerzen: HSV-Profi Jean-Luc Dompé hat seit Wochen auch mit sportlichen Problemen zu kämpfen. IMAGO/Eibner Immer wieder Schmerzen: HSV-Profi Jean-Luc Dompé hat seit Wochen auch mit sportlichen Problemen zu kämpfen.

Bereits im Februar 2023 hatte Dompé mit einem ähnlichen Vorfall für Aufsehen gesorgt. Damals war er gemeinsam mit seinem Landsmann und HSV-Teamkollegen William Mikelbrencis in einen Unfall mit anschließender Fahrerflucht verwickelt gewesen und hatte 45.000 Euro Strafe bezahlen müssen.

In der laufenden Saison gehört Dompé zu den Leistungsträgern des HSV in der Bundesliga, stand in 14 Liga-Partien auf dem Feld (zwei Tore). Seit dem Derby beim FC St. Pauli am Freitagabend (0:0) plagt ihn seine Achillessehne, die ihm immer wieder Probleme macht. Am Mittwoch aber konnte der Offensivspieler wieder mit der Mannschaft trainieren – sportlich würde einem Einsatz am Samstag im Topspiel gegen den FC Bayern München (18.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) wohl nichts im Wege stehen.