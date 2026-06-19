Bis zuletzt wurde noch gepokert, nun ist der Wechsel von Robert Glatzel vom HSV nach Wolfsburg so gut wie fix. Ein anderer Deal könnte bald folgen, die Verhandlungen laufen.

HSV-Trainer Merlin Polzin weilt derzeit im Urlaub. Wenn er Anfang Juli wieder zum Training bittet, werden mehrere seiner Profis nicht mehr da sein. Witters

In den vergangenen Wochen griffen die HSV-Verantwortlichen ordentlich in die Klubkasse, um ihren Kader für die kommende Bundesliga-Saison in Folge zu rüsten. Mehr als 6,5 Millionen Euro gingen für Kofi Amoako (für knapp zwei Millionen Euro aus Dresden) und Albert Grønbæk (aus Rennes/4,7 Millionen Euro) drauf. Umso besser, dass die Kasse nun auch wieder etwas gefüllt wird: Ein Millionen-Transfer steht unmittelbar vor dem Abschluss, ein zweiter könnte in den kommenden Tagen folgen.

Dass Robert Glatzel den HSV in Richtung Wolfsburg verlassen wird, steht seit Tagen für alle Beteiligten fest. Jetzt sind auch sämtliche Details zwischen den Parteien geklärt. Zuletzt gab es auch noch Themen zwischen dem HSV und seinem scheidenden Angreifer hinsichtlich der Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die sind mittlerweile ausgeräumt.

HSV-Stürmer Glatzel unterschreibt in Wolfsburg für zwei Jahre

Anzeige

Sämtliche Eckdaten stehen: Glatzel unterschreibt in Wolfsburg für zwei Jahre, der HSV erhält eine Ablöse, die bei mehr als 1,5 Millionen Euro liegen wird. Das alles vorbehaltlich des Medizinchecks, den Glatzel in der VW-Stadt noch absolvieren muss. Besteht er ihn, ist sein HSV-Abschied nach fünf Jahren und 150 Pflichtspielen (mit 84 Toren und 22 Vorlagen) perfekt.

Die WochenMOPO 25/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Der schnellste Weg ins Krankenhaus: Scooter-Boom in Hamburg – Chirurg warnt • Terrorspur führt zur Blauen Moschee: Iran-Spione vor Gericht • 16 Seiten Sport: Deutsche Einheit bei der WM – Außerdem: Die schönsten Trikots • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur





Anzeige

Offen ist noch, wie schnell Glatzel seine neuen Trainingsklamotten überstreifen wird. Der VfL hätte seinen neuen Angreifer, der neben Frasor Hornby (Darmstadt), Fabian Reese (Hertha) und aller Voraussicht nach auch Hauke Wahl (St. Pauli) kommen wird, gern bereits bei den am Montag und Dienstag stattfindenden Leistungstests dabei. Am Mittwoch steigt dann das erste Training an der Volkswagen Arena. Im Idealfall soll Glatzel dann auf dem Rasen stehen.

Vier Profis, vier Abgänge? Robert Glatzel (2.v.l.) und William Mikelbrencis (2.v.r.) verlassen den HSV. Immanuel Pherai (l.) könnte in Kürze folgen. Auch Fabio Baldé (r.) befindet sich auf Vereinssuche. Witters





Anzeige

Nach Lukasz Poreba (per Kaufoption für 1,6 Millionen Euro nach Elversberg) wird Glatzel somit der zweite Profi, für den der HSV in diesem Sommer eine Ablöse kassiert. Spieler Nummer drei könnte bald folgen. Nachdem Elversberg die Kaufoption auf Leihspieler Immanuel Pherai (lag bei 2,5 Millionen Euro) verstreichen ließ, sind im Hintergrund die Gespräche über einen geringeren Betrag angelaufen.

Auch Pherai könnte den HSV in Kürze verlassen

Pherai hat im Urlaub bereits mithilfe eines privaten Fitness-Trainers die Vorbereitung aufgenommen und harrt der Dinge. Da HSV-Sportdirektor Claus Costa und SVE-Boss Christian Weber über einen engen Draht verfügen, sind die Kommunikationswege unkompliziert. Eine Einigung war zuletzt aber noch nicht in Sicht.





Das grundsätzliche Interesse des Aufsteigers an Pherai besteht nach MOPO-Informationen allerdings auch weiterhin. Bereits Ende des Monats, am 29. Juni, startet Elversberg in die Vorbereitung. Bis dahin soll es nach Möglichkeit auch zur Pherai-Entscheidung gekommen sein.