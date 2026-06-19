Gelingt es dem HSV, Fábio Vieira fest vom FC Arsenal zu verpflichten? Die Entscheidung steht noch aus. Auch die Fans kämpfen vehement um einen Verbleib des Portugiesen, wie sie nun bewiesen.

Fábio Vieira fand beim HSV in der vergangenen Saison sein Glück – nun hoffen alle auf seinen Verbleib. IMAGO/Steinsiek.ch

Es braucht mitunter nicht viel, um Fußball-Fans während einer Sommerpause in Verzückung zu versetzen. Ein schöner Schnappschuss, eine kleine Botschaft – das genügt, um große Hoffnungen zu schüren. So in etwa erging es vielen HSV-Fans, als am Donnerstag bei Instagram plötzlich Fotos von Fábio Vieira auftauchten. Rüstet sich der Portugiese bereits für seinen Verbleib beim HSV?

Knapp fünf Wochen sind vergangen, seit Vieira letztmals das HSV-Trikot trug und sich mit einem Paukenschlag in den Sommer verabschiedete. Beim Saisonabschluss in Leverkusen (1:1) traf er wunderschön zum Ausgleich und nährte anschließend die Hoffnungen, dass er nach seiner Leihe von Arsenal womöglich auch zukünftig beim HSV spielen könnte. „Ich spüre die Liebe der Fans, von allen im Verein“, ließ er wissen. „Ich spüre diese Liebe jedes Mal, wenn ich das Stadion betrete. In ein paar Wochen sprechen wir über meine Zukunft.“

Es waren Vieiras letzte Worte als HSV-Profi, ehe er kurz darauf in den Urlaub entschwand. Nun ist er wieder aufgetaucht – und bekam die Liebe der HSV-Fans erneut auf eindrucksvolle Weise zu spüren …

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HSV-Profi Vieira hat bereits mit der Vorbereitung begonnen

Auf den Fotos, die der 26-Jährige auf seinem Instagram-Kanal postete, ist zu sehen, dass er bereits wieder am Ball ist. Aktuell bereitet sich Vieira in einem privaten Camp der „Boost Campus Academy“ in Porto auf die anstehende Saison vor, unter Anleitung von Fitness-Guru Cláudio Borges. Seinen Post verzierte er mit den Worten „Off season“ (zu Deutsch: Saisonpause) und einem schwitzenden Emoji.

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Es dauerte nicht lange, bis die HSV-Fans reagierten. Binnen weniger Stunden fanden sich unter Vieiras Eintrag mehr als 200 Einträge von Hamburger Anhängern mit eindringlichen Botschaften wie „Stay at HSV, please“, „Dreaming of another season at HSV“ oder „Hamburg needs you“. Der Anhang kämpft um seinen Star.

Der HSV hofft auf einen niedrigeren Preis für Fábio Vieira

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Es sind Botschaften, die Vieiras Absicht, in Hamburg bleiben zu wollen, verstärken dürften. Mehrfach betonte er, wie wichtig ihm die Zuneigung der Fans sei. Auch den Verantwortlichen um Sportdirektor Claus Costa versicherte er längst, dass er gern beim HSV bleiben würde.

Leicht wird das aber nicht. Seine Kaufoption über 22 Millionen Euro ließ der Verein verstreichen, der HSV hofft auf eine deutlich geringere Ablöse. Acht bis neun Millionen Euro, dieser Preis schwebt den Hamburgern in etwa vor. Noch aber gibt es von Arsenals Seite kein entscheidendes Zeichen in solch eine Richtung. Die Engländer – bei denen Vieira sportlich keine Zukunft hat – wollen zunächst ausloten, ob sie den Zauberfuß für deutlich mehr Geld an einen anderen Interessenten abgeben können.





In jedem Fall macht sich Vieira schon wieder fit für die kommende Saison. Dass er am 6. und 7. Juli zu den ersten Leistungstests der HSV-Profis bereits wieder im Volkspark dabei sein kann, gilt auch intern als eigentlich ausgeschlossen. Der Kampf der Verantwortlichen um ihn aber geht weiter – der des Anhangs ohnehin. Täglich, bei Instagram.