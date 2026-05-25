Fluch oder Segen? Auf HSV-Stürmer Otto Stange wartet ein stressiger Sommer

Seit gut einer Woche ist die Saison für den HSV mittlerweile gelaufen. Die meisten Profis befinden sich längst im Sommerurlaub. Otto Stange gehört nicht dazu. Der HSV-Stürmer ist in dieser Woche schon wieder im Einsatz, im kommenden Monat reist er zur U19-EM. Wenn der HSV in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, wird er wohl nicht dabei sein. Vor dem 19-Jährigen liegt ein stressiger Sommer.

Mit seinen ersten beiden Startelf-Einsätzen in der Bundesliga hatte Stange an den letzten beiden Spieltagen einen persönlich ganz besonderen Saisonabschluss gefeiert. Der Angreifer, der in der Hinrunde noch an die SV Elversberg verliehen war, dort aber kaum zum Einsatz kam, sprach von einem „Gänsehaut“-Moment. Eine Auszeit brauchte er danach allerdings nicht.

Stange absolvierte nach der Saison noch ein Extra-Training

Direkt zum Start in die Sommerpause verbrachte Stange erneut viel Zeit auf dem Trainingsplatz im Volkspark. Zusammen mit anderen HSV-Talenten wie Shafiq Nandja absolvierte er unter der Leitung von Co-Trainer Loïc Favé mehrere freiwillige Extraeinheiten. In dieser Woche verlässt er nun die Stadt. Nicht, um in den Urlaub zu fahren, sondern um erneut auf dem Fußballplatz zu stehen.

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Am Mittwoch tritt Stange mit der deutschen U19-Nationalmannschaft zum Freundschaftsspiel in der Slowakei an. Trainer Christian Wörns will den Auftritt nutzen, um die beste Startelf für die U19-Europameisterschaft im Juni zu finden. Auch dort wird Stange dabei sein.

Kurzurlaub soll für Stange als Erholung reichen

Die EM findet in Wales statt und beginnt am 28. Juni. Bereits am 16. Juni trifft sich die deutsche U19 zu einem Vorbereitungstrainingslager. Davor bleibt Stange lediglich Zeit für einen Kurzurlaub von etwa zwei Wochen. Mehr will er in diesem Sommer auch gar nicht aussetzen. Im Hinterkopf hat er bereits die neue Saison.

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Sollte Deutschland bei der U19-EM das Finale erreichen, würde das Turnier für Stange bis zum 11. Juli dauern. Einerseits wäre das ein schöner Erfolg und eine besondere Auszeichnung für den Angreifer. Andererseits würde er dann auch den Start des HSV in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit verpassen.

Dort will Stange so wenig wie möglich fehlen, sondern sich vor allem für weitere Bundesliga-Einsätze empfehlen. Immerhin werden die Karten im HSV-Sturm in diesem Sommer komplett neu gemischt. Entsprechend ist es für den 19-jährigen Hamburger auch aktuell kein Thema, noch einmal nach der EM in den Urlaub zu gehen – auch wenn er das eigentlich dürfte.