Fit, aber 90 Minuten auf der Bank! Schwere Zeiten für Jatta beim HSV

Das Ergebnis und zumindest der Auftritt in der ersten Halbzeit waren für den HSV bei der 1:2-Testspiel-Niederlage in Graz unbefriedigend. Ähnlich dürfte die Gemütslage nach dem Spiel bei Bakery Jatta ausgesehen haben. Er kam überhaupt nicht zum Einsatz. Der Grund war nicht sein Fitnesszustand, sondern eine sportliche Entscheidung des Trainers.

Insgesamt 33 Spieler hatte der HSV im Trainingslager in Herzogenaurach dabei. Die Reise zum abschließenden Test nach Graz machten nur 26 mit. Die Nachwuchskeeper Colin Poppelbaum und Emmanuel Johnson, sowie die Feldspieler Otto Stange, Lukasz Poreba, Anssi Suhonen, Fabio Baldé und Lukas Bornschein traten bereits vorzeitig den Rückweg nach Hamburg an, um am Wochenende schon wieder im Volkspark zu trainieren. Yussuf Poulsen war immerhin als Zuschauer in Graz dabei.

23 Feldspieler kamen beim HSV-Test in Graz zum Einsatz

Zum Einsatz kamen beim Test gegen den Österreich-Meister am Ende 23 Feldspieler und ein Torhüter. Lediglich Ersatzkeeper Fernando Dickes und Jatta durften für keine Minute ran. Besonders für Jatta war es ein ziemlich deutliches Zeichen, wo er aktuell im HSV-Ranking beim Kampf um die Einsatzzeiten steht.

Sturm-Kapitän Stankovic trifft zum 1:0 gegen den HSV. imago/GEPA pictures Sturm-Kapitän Stankovic trifft zum 1:0 gegen den HSV.

Beim Trainingslager in Herzogenaurach hatte Jatta alle Einheiten mitgemacht. Von seiner schweren Verletzung (Syndesmosebandriss) aus der Vorsaison war nichts mehr zu sehen. Es war auch letztlich nicht der Grund, warum der 27-jährige Offensivspieler in Graz nun 90 Minuten auf der Bank saß.

Polzin entschied sich aus sportlichen Gründen gegen Jatta

„Sicherlich war es so, dass er am Anfang ein bisschen gebraucht hat, aber er hat jetzt alles voll mittrainiert. Deswegen war es eine rein sportliche Entscheidung“, erklärte Trainer Merlin Polzin, der beim Graz-Test auf der linken Außenbahn mit Jean-Luc Dompé, Alexander Røssing-Lelesiit und Moritz Reimers drei verschiedene Spieler zum Einsatz kommen ließ. Auf der rechten Seite durften hingegen lediglich Rayan Philippe und Emir Sahiti ganz bewusst jeweils für eine Halbzeit ran.

Für Jatta war kein Platz. Dass es ihn als einzigen Feldspieler aus dem Kader für das Graz-Spiel erwischte, war sicherlich auch ein Hinweis auf sein aktuelles Standing. Der Angreifer, der in der Bundesliga immerhin schon 16 Spiele gemacht hat, muss mehr zeigen, wenn er auch in der kommenden Saison beim HSV eine Rolle in der Ersten Liga spielen will.