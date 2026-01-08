Feiert Downs sein HSV-Debüt direkt in der Startelf? Das sagt Polzin

Die wichtigste Transferentscheidung des Winters hat der HSV bereits vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte im Volkspark getroffen: die Verpflichtung von Damion Downs. Beim Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Freiburg ist der neue HSV-Stürmer direkt dabei – und womöglich sogar sofort in der Startelf. Gleich mehrere andere Profis der Hamburger fallen hingegen für das erste Pflichtspiel des Jahres aus.

Nur zwei Trainingseinheiten hat Downs bislang mit dem HSV absolviert – wetterbedingt waren diese nicht lang. Nach Einschätzung von Merlin Polzin hat die Zeit jedoch gereicht. „Er hat einen sehr aufgeweckten Eindruck gemacht, mit viel Energie“, sagte der HSV-Coach am Donnerstag. „Er hat angedeutet, was wir uns von ihm versprechen. Es geht unter anderem um Tiefgang und Tempo.“

Polzin lobt Neuzugang Downs

Im Kader der Hamburger steht Downs für das Freiburg-Spiel auf jeden Fall – und nicht nur das: Er soll auch sofort spielen, sehr wahrscheinlich sogar von Beginn an. Auf den US-Boy wartet damit ein echter Kaltstart. Seinen letzten Pflichtspieleinsatz hatte der Angreifer am 25. November 2025 in England, beim Zweitligaspiel des FC Southampton gegen Leicester City. Gut sieben Wochen später darf er nun wieder ran.

Stellt er ihn direkt von Anfang an auf? HSV-Trainer Merlin Polzin (l.) und Neuzugang Damion Downs WITTERS Stellt er ihn direkt von Anfang an auf? HSV-Trainer Merlin Polzin (l.) und Neuzugang Damion Downs

Die Frage lautet: Kann Downs direkt helfen und die Auswärtsmisere des HSV in dieser Saison beenden? Aus sieben Gastspielen holten die Hamburger bislang lediglich zwei Punkte. Der HSV ist der einzige Bundesligist, der in dieser Spielzeit auswärts noch ohne Sieg ist.

Viele HSV-Ausfälle vor Freiburg-Spiel

Das soll sich am Samstag ändern. Nicht helfen können dabei Warmed Omari, Robert Glatzel, Yussuf Poulsen, Rayan Philippe, Aboubaka Soumahoro, Fabio Baldé und Anssi Suhonen. Diese sieben Profis fallen für das Freiburg-Spiel aus. Omari, Glatzel, Poulsen und Soumahoro können verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden, Baldé, Suhonen und Philippe sind krank.

„Schade, dass die Jungs nicht dabei sind. Mit Blick auf die Breite waren wir in dieser Saison schon mal besser aufgestellt“, meint Polzin. Immerhin steht mit Downs direkt der neue Stürmer bereit – und das aller Voraussicht nach von Anfang an