FC Bayern – HSV im Liveticker: Wie schlägt sich Hamburg beim Rekordmeister?

Bereits im zweiten Auswärtsspiel nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga tritt der HSV beim FC Bayern München an. Größer könnte der Name kaum klingen – doch die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin ist natürlich gewarnt vor dem Rekordmeister. Nicht nur, dass die Münchner auch in der aktuellen Saison direkt wieder Tabellenführer sind: In den vergangenen acht Spielen in der Allianz Arena gab’s für den HSV satte 50 Gegentore. Wie schlagen sich die Hamburger mehr als sieben Jahre später? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker