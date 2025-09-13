mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
HSV-Teamkreis vor einem Heimspiel

Beim HSV ist eine geschlossene Mannschaftsleistung gefragt, wenn man beim FC Bayern bestehen will. Foto: WITTERS

aktualisieren

FC Bayern – HSV im Liveticker: Wie schlägt sich Hamburg beim Rekordmeister?

kommentar icon
arrow down

Bereits im zweiten Auswärtsspiel nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga tritt der HSV beim FC Bayern München an. Größer könnte der Name kaum klingen – doch die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin ist natürlich gewarnt vor dem Rekordmeister. Nicht nur, dass die Münchner auch in der aktuellen Saison direkt wieder Tabellenführer sind: In den vergangenen acht Spielen in der Allianz Arena gab’s für den HSV satte 50 Gegentore. Wie schlagen sich die Hamburger mehr als sieben Jahre später? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test