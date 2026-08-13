Der neue HSV-Stürmer Andrej Vasiljevic hat sein erstes Pflichtspiel in Hamburg absolviert. So lief der Start des 16-Jährigen – und das ist sein nächster Schritt.

Das Aufsehen war groß, als der HSV Ende März die Verpflichtung von Andrej Vasiljevic bekanntgab. Zumal der Verein selbst den jungen Stürmer in seiner offiziellen Mitteilung ein „europäisches Toptalent“ nannte. Im Mai gab der 16-Jährige in seiner Heimat Ungarn ein großes Interview und beschrieb, wie er auf Instagram bereits „als Wunderkind“ gefeiert werde. Danach wurde es erst mal wieder ruhig um Vasiljevic. Doch mittlerweile hat er fast unbemerkt sein Pflichtspieldebüt im HSV-Trikot gefeiert. Und es gibt sogar erste Bilder.

Für Hamburgs U19 ging der Auftakt in die Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga am vergangenen Sonntag schief. Das Team von Coach Oliver Krause verlor im Hammer-Park-Stadion am Hammer Steindamm mit 1:3 gegen die Talente des FC St. Pauli. In der Startelf standen beim HSV unter anderem Torwart Elias Lahti sowie die Angreifer Jannes von Diczelski und Thierry Sedlatschek, die alle zuletzt in mindestens ein Trainingslager der Profis mitgereist waren.

Andrej Vasiljevic verliert mit der HSV-U19 gegen St. Pauli

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Vasiljevic nahm an noch keiner Einheit unter Merlin Polzin teil. Aber auch der ungarische Stürmer stand am Sonntag für die U19 auf dem Platz. Seine Pflichtspielpremiere für den HSV hatte er bereits eine Woche zuvor gegeben, beim 4:2 nach Verlängerung im Nachwuchs-DFB-Pokal auswärts in Nürnberg. Gegen den Kiezklub wurde Vasiljevic jetzt erstmals seit seinem Wechsel öffentlich von Kameras eingefangen. Nach 45 Minuten wechselte Krause ihn beim Stand von 0:1 aus. Den einzigen HSV-Treffer erzielte Nico Meckien zum 1:3-Endstand (90.+6.).

HSV-Talent Andrej Vasiljevic (l.) zeigte im Duell mit St. Paulis U19 (hier Aron Amaglo) sein Können am Ball. IMAGO/Michael Schwarz

Dass Polzin die U19-Talente im Blick hat, zeigt sich in diesem Sommer. Lahti und Sedlatschek waren mit in den Camps in Dänemark, Österreich und Herzogenaurach. Von Diczelski musste das zweite Trainingslager in den Alpen verletzungsbedingt vorzeitig verlassen, der 17-Jährige ist inzwischen aber wieder fit und zeigte sich am Dienstag erstmals zurück im Profitraining.

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Polzin lässt Talente wie von Diczelski bei den Profis trainieren

„Jannes ist ein spannender Junge, der Bock macht“, lobte Polzin hinterher. „Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.“ Inwieweit von Diczelski in den finalen eineinhalb bis zwei Wochen der Sommervorbereitung bei der Bundesliga-Mannschaft bleiben darf, hängt auch davon ab, wie schnell der HSV weitere Zugänge verpflichtet oder wann Wechselwillige den Verein verlassen.

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Andrej Vasiljevic hat im März beim HSV unterschrieben. Der 16-Jährige soll im Volkspark die nächsten Karriereschritte machen. HSV

Um vernünftig üben zu können, füllt Polzin die Trainingsgruppe gerne mit vielversprechenden Talenten auf. Von Diczelski, im Winter aus Kiel gekommen, zählt dazu. Vasiljevic bisher nicht.

Wird Lemke beim HSV zum Vorbild für Vasiljevic?

Der HSV setzt bei seinem Super-Juwel, das von MTK Budapest kam und rund 1,5 Millionen Euro kostete, auf einen behutsamen Aufbau. Der nächste Schritt für Vasiljevic wäre der in die HSV-U21, die sich am Mittwochabend in der Regionalliga Nord mit 2:2 vom SV Todesfelde trennte. Louis Lemke zählte nicht zum Kader – weil er zuletzt bei den Profis nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein Weg, wie ihn der 16-jährige Linksverteidiger in Windeseile gegangen ist, wird auch dem fünfeinhalb Monate jüngeren Mittelstürmer Vasiljevic zugetraut.

„Wenn ich bereit bin, kann ich aufsteigen“, kündigte er selbst bereits an. An diesem Samstag (13 Uhr) geht es für den 13-maligen ungarischen U17-Nationalspieler aber erst einmal in der HSV-U19 weiter. Auf die Mannschaft von Coach Krause wartet nach der Pleite gegen St. Pauli direkt das nächste Derby – die Nachwuchskicker von Werder Bremen gastieren auf einem der Trainingsplätze am Volksparkstadion. Vasiljevic‘ Tor-Premiere für den HSV steht noch aus.