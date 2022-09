Fast alle Tickets weg! HSV hofft auf ersten ausverkauften Volkspark der Saison

Fünf Heimspiele gab es bislang für den HSV in dieser Saison. Der Zuschauerschnitt im Volkspark liegt bei starken 47.355 Besuchern pro Partie. Da kann kein anderer Zweitligist mithalten. Zum nächsten HSV-Heimspiel kommt am 8. Oktober der 1. FC Kaiserslautern nach Hamburg. Vieles spricht dafür, dass das Volksparkstadion dann erstmals in dieser Saison komplett gefüllt sein wird – das liegt allerdings nicht nur an den HSV-Fans.

Die Roten Teufel wollen den Volkspark erobern. Schon jetzt wurden knapp 50.000 Karten für das Spiel gegen den Aufsteiger verkauft. Auffällig ist: alle 5700 Karten für den Gästeblock sind bereits weg und auch die Plätze, die direkt an den Gästebereich grenzen, wurden schon verkauft.

HSV hofft gegen Kaiserslautern auf ausverkauftes Volksparkstadion

Am Ende wird das Stadion wohl erstmals in dieser Spielzeit ausverkauft sein. Komplett überraschend ist das nicht. Kaiserslautern ist diese Saison hinter dem HSV das Team mit dem zweitbesten Zuschauerschnitt – und genau wie die Hamburger gehen die Anhänger der Roten Teufel auch gerne auf Reisen.

Wer noch eine Karte für das Spiel haben will, sollte sich damit nicht zu viel Zeit lassen.