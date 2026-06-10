Wie viele HSV-Fans dürfen Ende August mit zum Pokalspiel nach Verl? Laut Reglement stehen dem Hamburger Anhang eigentlich nur rund 500 Tickets zu. Nun aber trafen die Verler Bosse eine Entscheidung, die in Hamburg für große Freude sorgen dürfte.

In Verl kommen sie aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Am vergangenen Samstag bekam der Drittligist den HSV als Gegner in der ersten Pokal-Runde zugelost, allein das sorgte schon für mächtig positive Vibes. Nun wurde den Ostwestfalen ein weiterer großer Wunsch erfüllt: Der DFB erteilte die Zusage, dass der SCV die Partie in der heimischen Sportclub Arena austragen darf und nicht in ein größeres Stadion umziehen muss. Doch auch der HSV-Anhang darf sich freuen, denn die Verler trafen ihrerseits eine Entscheidung, die viele Hamburger aufatmen lässt: Den Gästen sollen deutlich mehr Tickets zur Verfügung gestellt werden als zunächst angenommen.

Die Telefone in Verl laufen seit der Auslosung heiß, einen Ansturm dieser Art hat die 26.000-Einwohner-Stadt noch nicht erlebt. „Seitdem am Samstag das Los HSV für unseren Sportclub von Losfee Deniz Aytekin gezogen wurde, steht das Telefon in unserer Geschäftsstelle kaum still – und auch unsere Social-Media-Kanäle laufen heiß“, ließ der Verein am Mittwoch über seine Homepage wissen und vermeldete freudig: „In unserem Wohnzimmer haben wir schon viele unvergessliche Gänsehautmomente erlebt und wären bereit für weitere im DFB-Pokal. Im ersten Schritt haben wir jetzt final mit dem DFB abgeklärt, dass wir in unserem Schmuckkästchen spielen dürfen.“

Der HSV muss im Pokal in einem Mini-Stadion spielen

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Das Problem: Die kleine, schmucke Arena bietet nur 5207 Zuschauern Platz. Das passt nicht mal im Ansatz zu dem Ansturm, der nach der Auslosung entstanden ist. Dennoch sehen die Verler von einem Umzug in die Nachbarschaft nach Paderborn oder Bielefeld ab und wollen den Heimvorteil bestmöglich nutzen.

Die Sportclub Arena in Verl: Hier gastiert der HSV Ende August im DFB-Pokal. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger

Gut für den HSV: Das befürchtete Mini-Kontingent von zehn Prozent der Tickets (also etwa 520 Karten) wird deutlich größer ausfallen. Nach MOPO-Informationen haben die Verler beschlossen, den Hamburger Fans zumindest den gesamten und auf knapp 1500 Fans bemessenen Gästeblock zu überlassen. Das hat nicht zuletzt logistische Gründe. Der Bereich verfügt ausschließlich über Stehplätze, eine Trennung von Gäste- und Heimfans wäre nicht möglich.

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Erhält der HSV noch weitere Tickets aus Verl?

Ob der HSV sogar noch zusätzliche Sitzplatz-Tickets erhält, steht noch nicht fest, soll allerdings in der kommenden Woche entschieden werden. Dann dürften auch alle Eckdaten zum Start des Vorverkaufs stehen.

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Allerdings sollten die HSV-Fans nicht davon ausgehen, dass sie noch mehr als die knapp 1500 Tickets erhalten. Die Verler stellten bereits klar, dass sie ihren 1400 Vereins-Mitgliedern und allen Dauerkarteninhabern (im Vorjahr rund 1000) ein Vorkaufsrecht einräumen werden. Bleiben abzüglich der Gäste-Karten nur noch etwa 1200 bis 1300 Tickets.

Terminiert ist die Partie noch nicht. Der DFB hat bislang nur den Rahmenterminplan veröffentlicht. Dort ist die erste Pokal-Runde für den Zeitraum 21. bis 24. August vermerkt.