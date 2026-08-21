Für den HSV-Test gegen Kopenhagen wurden in nur 24 Stunden 31.000 Tickets verkauft. Nun winkt sogar eine Rekordkulisse.

Im vergangenen Sommer reisten etwa 8000 HSV-Fans zum Testspiel nach Kopenhagen. Nun gibt es im Volkspark das Wiedersehen. Witters

Mit dem Pokalspiel beim SC Verl startet der HSV am Montag (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in die neue Saison. Die Partie beim Drittligisten in der Sportclub Arena ist längst ausverkauft. Ähnlich sieht es bei den ersten Bundesliga-Spielen der Hamburger in Dortmund und gegen Mainz aus. Für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin ist das nichts Ungewöhnliches. Bereits in der vergangenen Saison waren sämtliche HSV-Pflichtspiele ausverkauft. Nun geht der Fan-Wahnsinn weiter – und sorgt sogar bei einem Testspiel für neue Maßstäbe.

Am 4. Oktober testet der HSV in der ersten Länderspielpause der anstehenden Saison im Volkspark gegen den dänischen Erstligisten FC Kopenhagen. Beide Vereine verbindet seit gut 20 Jahren eine enge Fan-Freundschaft. Das ist nun auch beim Kartenvorverkauf für die Partie deutlich zu spüren. Gut möglich, dass es am Ende sogar das bestbesuchte Testspiel in der Geschichte des Volksparkstadions wird!

Letztes Jahr waren 8000 HSV-Fans in Kopenhagen

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Im vergangenen Sommer war der HSV zu einem Freundschaftsspiel beim FC Kopenhagen angetreten. Im legendären Parken-Stadion waren damals knapp 25.000 Zuschauer dabei. Darunter befanden sich auch rund 8000 Hamburger, die sich auf den Weg in die dänische Hauptstadt gemacht hatten.

Beim „Rückspiel“ Anfang Oktober im Volksparkstadion dürfte die Kulisse nun noch einmal deutlich beeindruckender werden.

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Seit Donnerstag sind Karten für den HSV-Test gegen den FC Kopenhagen erhältlich. Und unnerhalb von nur 24 Stunden wurden bereits 31.000 Tickets verkauft! Einen solchen Andrang hat es für ein Testspiel des HSV zuvor noch nie gegeben. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Partie am Ende sogar ausverkauft sein wird.

Nur der Barcelona-Test war im Volkspark bislang ausverkauft

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Ein komplett volles Volksparkstadion bei einem Testspiel gab es bislang erst einmal. Das war im Sommer 2012, als anlässlich des 125. HSV-Geburtstags der FC Barcelona nach Hamburg kam. 57.000 Zuschauer waren damals offiziell dabei. Diesmal könnten es theoretisch sogar noch ein paar mehr werden.

Der HSV plant weiterhin, die Stadionkapazität für die anstehende Saison auf knapp 58.000 Plätze zu erhöhen. Bis zum Start in die neue Spielzeit wird das zwar nicht gelingen, möglicherweise reicht die Zeit aber bis Anfang Oktober. An Interessenten für zusätzliche Tickets dürfte es jedenfalls nicht mangeln. Bei Pflichtspielen ohnehin – und in diesem Fall offenbar auch bei einem ganz besonderen Testspiel.